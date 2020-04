EDF obniża prognozę rocznej produkcji energii jądrowej do 300 TWh Alert

Ograniczenia wprowadzone przez francuski zaowocowały spadkiem zużycia energii elektrycznej, który może wynieść nawet 20 procent. Firma EDF poinformowała, że latem i na jesieni Francja będzie najprawdopodobniej zmuszona do wyłączenia części reaktorów, w celu dostosowania mocy wyjściowej.

Produkcja energii jądrowej

Francuzi przewidują, że w 2020 roku roczna produkcja energii jądrowej sięgnie 300 TWh, natomiast w 2021 i 2022 roku od 330 do 360 TWh. Przed wybuchem pandemii prognozy mówiły o produkcji na poziomie 375-390 TWh.

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy EDF dostosował pracę firmy, pracowników oraz funkcjonowanie jednostek wytwórczych do zapotrzebowania na energię. W trosce o personel, Francuzi ograniczyli czas pracy, co wpłynęło na harmonogram zaplanowanych prac konserwacyjnych w reaktorach jądrowych. Prace konserwacyjne mogą być wydłużone. W przypadku reaktora 1 i 2 Flamanville okres konserwacji zostały wydłużony do października br.

Źródło: EDF/World Nuclear News