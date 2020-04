Rosja liberalizuje dalej eksport LNG i daje ulgi projektom wydobywczym Alert

Yamal LNG. Fot. Novatek

Rosyjski parlament przyjął poprawki do ustawy o eksporcie gazu ziemnego, otwierając drogę do zwiększenia eksportu LNG z Rosji oraz wydobycia węglowodorów.

Duma dopuści większą konkurencję na rynku LNG

Nowe przepisy dotyczące eksportu gazu ziemnego zostały przyjęte przez Dumę i umożliwiają poszarzenie listy firm eksportujących gaz ziemny i LNG z Rosji. Ustawa została zmieniona w celu zwiększenia produkcji LNG w Syberii Północnej poprzez przyznanie prawa do eksportu gazu z pól, na które koncesje zostały wydane po 1 stycznia 2013 roku.

Zmiany umożliwią wytwarzanie LNG z gazu ziemnego pochodzącego z czterech konkretnych pól gazowych. Są to złoża Wierchnetiutejskoje, Zapadno-Sejachińskoje, Sztormowoje i Solecko-Chanawejskoje o łącznych zasobach szacowanych na ponad 1,5 bln m sześc. Dodatkowe wolumeny mogą być eksportowane przez Morze Północne do Azji lub Europy i tam sprzedawane lub przeładowywane.

Poprawki do ustawy te będą obowiązywać po wejściu w życie w marcu 2020 roku ulg podatkowych dla projektów naftowych i gazowych w Arktyce. Nowe rosyjskie prawo podatkowe obejmuje również wsparcie podatkowe dla pól naftowych i gazowych Wankor eksploatowanych przez Rosnieft.

Ulgi podatkowe mają napędzić wydobycie węglowodorów

Zgodnie z nowym prawem, podatki od wszystkich nowych projektów wydobycia ropy na szelfie arktycznym zostaną obniżone do 5 procent przez następne 15 lat, a stawka opodatkowania wszystkich nowych projektów wydobycia gazu ziemnego spadnie do 1 procent lub mniej.

Nowe prawo stanowi również, że odwierty naftowe we wschodniej części Arktyki będą podlegały zerowemu podatkowi od wydobycia. Firmy zarządzające polami gazu ziemnego na północy Syberii, jak Novatek, również nie będą płaciły podatków od wydobycia przez następne 12 lat.

Koszt projektu Arctic LNG 2 należącego do Novateku, jest szacowany na ponad 20 miliardów dolarów. Ostateczna decyzja inwestycyjna w jego sprawie została podjęta we wrześniu 2019 roku. Wśród uczestników joint venture oprócz Novateku jest francuski główny koncern energetyczny Total. Chińscy inwestorzy to dwie główne chińskie firmy, CNPC oraz CNOOC, Japan State Body, Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Mitsui & Co. (Jogmec) oraz japoński dom handlowy.

Budowa portów i innej infrastruktury wspierających projekty naftowe i LNG w regionie również ma być bardziej opłacalna dzięki zawieszeniu podatku dochodowego na 10 lat.

Kreml zapowiedział, że ulgi podatkowe przyniosą ponad 230 miliardów dolarów nowych inwestycji w regionie Syberii Północnej do 2030 roku. Nowy system podatkowy ma w dekadę zwiększyć udział wydobycia ropy naftowej w tym obszarze do 22 procent całkowitego wydobycia rocznego w Rosji.

LNG Journal/Bartłomiej Sawicki