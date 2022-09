Czemu Polska eksportuje węgiel, gdy trwa kryzys?! Spięcie Energetyka

– Świat obiegła wieść o tym, że pomimo kryzysu energetycznego, Polska eksportuje węgiel. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin puścił tweeta, w którym pisał o różnych rodzajach węgla. Nie wiedząc jakie one są, nie zrozumiemy do końca sytuacji – wyjaśnia redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

– Wiemy że rodzaje węgla różnią się też tym jak długo przebywały pod ziemią. Węgiel brunatny to kilka tysięcy lat, czyli świeżak – opowiada redaktor Michał Perzyński.

– Trzeba sobie wyobrazić paprotkę, która spędziła pod ziemią wiele lat. To jest w końcu węgiel brunatny – najbardziej emisyjny. Jest on wykorzystywany głównie w celach energetycznych np. w Polsce. Natomiast węgiel kamienny jest bardziej sprasowany i on też dzieli się na różne klasy węgla według normy ISO. Jest także węgiel koksujący potrzebny do produkcji stali i tego węgla nam nie brakuje, więc możemy go eksportować. To jest surowiec strategiczny i tak jest właśnie uznawany przez Unię Europejską – tłumaczy Wojciech Jakóbik.

– Prof. Jerzy Buzek w Parlamencie Europejskim interweniował w sprawie węgla koksującego. To jest węgiel niezbędny do budowania OZE – mówi Michał Perzyński.

– Oczywiście i ten węgiel długo jeszcze będzie nam potrzebny. Jest to jeden z fundamentów funkcjonowania Unii Europejskiej, która przecież niegdyś nosiła nazwę Europejska Wspólnota Węgla i Stali – oznajmił Jakóbik.

Najnowsze Spięcie można znaleźć na YouTube, SoundCloud i Spotify: