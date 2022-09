Polska sprowadza już węgiel przez Niemcy dzięki filii PKP Cargo z Hamburga Alert

Zgodnie z przewidywaniami BiznesAlert.pl dostawy węgla do Polski są już realizowane także przez Niemcy. Komórka PKP Cargo zorganizowała tranzyt kolejowy węgla PGE Paliwa z Rostocku do elektrowni polskich przy granicy.

PGE Paliwa są zobowiązane do sprowadzania węgla spoza Rosji do Polski drogą morską. Z tego względu wykorzystuje porty polskie na czele z Gdańskiem, gdzie niedawno dotarł węgiel kolumbijski, które ta spółka oferuje między innymi samorządom obawiającym się niedoborów paliwa.

Jednakże porty polskie nie wystarczą przez ograniczenia przepustowości, wynikające także z płytkości Cieśnin Duńskich ograniczających tonaż statków wpływających na Bałtyk. Polacy rozmawiali o dostawach przez porty krajów bałtyckich, ale w ostatnim czasie sięgnęli też po niemiecki Rostock.

Węgiel odebrany w Rostocku trafi do Elektrowni Dolna Odra oraz Opole, bo pierwsza znajduje się najbliżej granicy polsko-niemieckiej i PKP Cargo odpowiedzialne za dostawy przez terytorium niemieckie będą miały najłatwiejszą logistykę a druga potrzebuje dostaw. To będzie jednak duża operacja wymagająca udrożnienia kolejowej granicy oraz uproszczenia kontroli celnej. Sprawę koordynuje niemiecka spółka zależna PKP Cargo, czyli PKP Cargo Connect GmbH. Pociągi z węglem będą słane kilka razy w tygodniu a statki dostarczające go do Rostocku będą cumować co kilka tygodni do terminalu Bulk Terminal Rostock należącego do grupy Euroports.

Wojciech Jakóbik