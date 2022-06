Rząd Niemiec chce, by port w Rostocku odegrał większą rolę przy Energiewende Alert

Zdaniem niemieckiego rządu federalnego port w Rostocku ma przejąć główne zadania związane z przeprowadzeniem Energiewende w Niemczech Wschodnich.

Port w Rostocku. Fot. Wikimedia Commons.

Znaczenie portu w Rostocku dla Energiewende

– Dostawy ropy do rafinerii PCK w Schwedt (Brandenburgia) będą przebiegały przez Rostock, gdy na koniec tego roku wykluczona zostanie rosyjska ropa. Rozbudowa infrastruktury portowej i rozpoczęte już pogłębianie kanału morskiego mają zatem kluczowe znaczenie – podaje niemiecka gazeta Ostsee Zeitung.

Pełnomocnik ds. Niemiec Wschodnich Carsten Schneider zaznaczył w rozmowie z Ostsee Zeitung, że Rostock będzie miał także znaczenie, jeśli chodzi o rozwój przemysłu wodorowego. Dotychczas większość surowców związanych z energetyką, jak węgiel i ropa trafiały do Niemiec przez porty w zachodniej części kraju. Wraz z rozwojem portu w Rostocku ma to się zmienić i wschodnia część kraju ma się przez to znacznie uniezależnić od dostaw surowców z portów z dawnych Niemiec Zachodnich.

Ostsee Zeitung/Aleksandra Fedorska