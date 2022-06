Trwa remont i modernizacja Elektrociepłowni Wrocław Alert

Lato i wiosna to bezpieczny moment na naprawienie tego co zepsute, usprawnienie i modernizacje tego co może działać lepiej. We wrocławskiej elektrociepłowni Polskiej Grupy Energetycznej trwa remont jednego z kotłów.

Elektrociepłownia Wrocław

Kapitalny remont elektrociepłowni we Wrocławiu

Z początkiem maja rozpoczął się remont jednego z kotłów ciepłowniczych we wrocławskiej elektrociepłowni. Wiosna i lato to czas remontów, modernizacji i przeglądów w zakładach ciepłowniczych. Ta elektrociepłownia zapełnia połowę zapotrzebowania na ciepło dla Wrocławia i jest częścią Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z Polskiej Grupy Energetycznej. – Infrastruktura musi być w pełni sprawna i gotowa jesienią, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wiosna i lato to jedyny czas, gdy możemy przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne – mówi Andrzej Jedut, prezes Kogeneracji.

Elektrociepłownia posiada trzy bloki ciepłownicze. Aktualnie remontowany jest najmniejszy z kotłów. Jego wysokość do 40 metrów co znaczy, że jest wyższy niż 10-piętrowy wieżowiec. W kotle sprawdzane są rury i kolektory, które są odpowiedzialne za dostarczenie wody do miejsca gdzie finalnie zostanie wytworzona energia oraz ciepło. Część rurociągów kotła zostanie wymieniona podczas remontu, przy którym pracuje około 50 osób. Wykonawcy remontu muszą pracować w czołówkach, które oświetlają im przestrzeń kotła. W środku jest ciemno, ponieważ podczas normalnej pracy kotła działa tam palenisko, a wtedy wejście do środka jest niemożliwe.

– Zakończyło się właśnie przedłużanie toru kolejowego i drogi komunikacyjnej na nabrzeżu rozładunkowym wrocławskiej elektrociepłowni. Skróci to czas rozładunku, umożliwiając jednoczesne manewry 11 wagonów (wcześniej 7 wagonów) i pracę kilku maszyn rozładowujących – podaje Kogeneracja. Remont pierwszego kotła ma potrwać do 27 lipca, a w tym czasie modernizację będzie przechodzić już kocioł nr 2. Za dostarczanie ciepła mieszkańcom Wrocławia będzie wtedy odpowiedzialny ostatni z kotłów.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. Kogeneracja składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie.

PGE Energia Ciepła/Maria Andrzejewska