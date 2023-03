Elektrociepłownia Czechnica została przyłączona do sieci by dać ciepło aglomeracji wrocławskiej Alert

Gaz-System przyłączył do sieci gazociąg łączący Elektrociepłownię Czechinca z systemem przesyłowym, by zapewnić gaz do ogrzewania aglomeracji wrocławskiej.

Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.

Gazociąg przyłączeniowy o długości 11,2 km został oddany do eksploatacji ósmego marca. Elektrociepłownia Czechnica będzie uruchamiana etapami: kotłownia rezerwowo-szczytowa ruszy do pracy w 2023 roku, a blok parowo-gazowy w połowie 2024 roku. Przyłączenie do gazu Nowej EC Czechnica zwiększy bezpieczeństwo zaopatrywania mieszkańców aglomeracji wrocławskiej w prąd i ciepło. Jednocześnie wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez kilkudziesięciokrotne zmniejszenie w atmosferze szkodliwych tlenków metali i pyłów, powstających w procesie spalania. To już druga przyłączona w ostatnich latach – po EC Żerań w Warszawie – duża systemowa elektrociepłownia, mająca możliwość pracy na dostarczanym przez spółkę niskoemisyjnym paliwie gazowym – powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-System.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik