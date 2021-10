Elektrociepłownia Gdańsk ma nowy płaszcz. Najwyższy komin w Trójmieście odzyska kolory Alert

Malowanie komina w Elektrociepłowni Gdańsk. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Najwyższy komin w Gdańsku należy do elektrociepłowni firmy PGE Energia Ciepła. Przechodzi modernizację, dzięki której, oprócz wyremontowanej konstrukcji żelbetowej, zyska nową instalację piorunochronną wraz z odnowionym oświetleniem nocnym, nową najwyższą galerię oraz zostanie odmalowany.

– Podstawowy zakres prac modernizacyjnych obejmuje naprawę żelbetowego płaszcza komina, czyli jego zewnętrznej części, odnowienie instalacji oświetlenia, tzw. przeszkodowego (nocnego), wymianę galerii obsługowej na poziomie 198 m oraz malowanie naprzemiennie łącznie 7 pasów czerwonych i białych o szerokości około 23 metrów każdy – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

PGE podaje, że w pierwszej fazie remontu komin będzie czyszczony strumieniem wody z pomp o ciśnieniu 350 bar. Dla porównania, w myjniach samochodowych korzysta się z pomp o ciśnieniu od 120 do 140 bar. Jest to technologia hydrodynamiczna, ekologiczna, bez użycia detergentów. Prace odbywają się z zastosowaniem technik alpinistycznych. Remont prowadzony jest etapami. Rozpoczął się we wrześniu 2021 roku i potrwa do końca 2021 roku.

– Modernizacja komina, prowadzona jest z poszanowaniem dla sokołów wędrownych, które od kilku lat zamieszkują na gdańskim kominie, w okresie, kiedy młode ptaki opuściły już gniazdo. Komin gdańskiej elektrociepłowni ma 200 metrów wysokości i został zbudowany w 1983 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przechodził regularne kontrole, serwisowanie i konserwacje. W kolejnych latach podobną modernizację przejdą dwa pozostałe kominy gdańskiej elektrociepłowni – czytamy w komunikacie.

PGE podaje ciekawe informacje na temat tego komina: