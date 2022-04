Elektrociepłownia Toruń podsumowuje swoją działalność ostatniej zimy (INFOGRAFIKA) Alert

Elektrociepłownia w Toruniu. Fot. PGE EC

Jak wynika z analiz PGE Toruń miniona zima 2021/2022 nie była tak mroźna jak poprzednia. Jedynie grudzień 2021 był najzimniejszy od blisko 9 lat. W tym ostatnim miesiącu ubiegłego roku zanotowano najniższą temperaturę:- 15,2°C. Nie obyło się też bez dużych różnic temperatur – w grudniu 2021 roku kiedy mróz w ciągu kilku dni zmienił się w wysokie dodatnie wartości. Te duże wahania temperatur mogą nastąpić również w okresach wiosennych i letnich, stąd PGE Toruń zachęca do korzystania z usługi „ciepło przez cały rok”, która zapewnia komfort cieplny w każdy dzień roku.

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, produkuje i dostarcza ciepło 267 –kilometrową siecią ciepłowniczą do ponad 100 tysięcy odbiorców. Największe zapotrzebowanie na ciepło jest w okresach jesienno-zimowych, choć elektrociepłownia produkuje energię elektryczną i ciepło przez cały rok.

Temperatury zewnętrzne są jednym z głównych czynników wpływających na zużycie ciepła przez odbiorców, a tym samym na ilość ciepła wyprodukowanego przez toruńską elektrociepłownię.

– Tegorocznej zimy, podobnie jak poprzedniej, wszystkie urządzenia wytwórcze pracowały bezawaryjnie, a ciepło przesyłane było mieszkańcom zgodnie z potrzebami. Z racji wyższych temperatur, które charakteryzowały tę zimę, wyprodukowaliśmy o 6% mniej ciepła niż zimą 2020/2021 roku – podsumowuje Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Wpływ na zużycie ciepła mają jednak nie tylko warunki pogodowe takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu)

i przyzwyczajenia odbiorców.

Miniona zima 2021/2022 była cieplejsza niż ubiegła, a średnia temperatura z czterech miesięcy zimowych (grudzień 2021 – marzec 2022) wyniosła +1,8°C, podczas gdy zimą 2020/2021 było to: + 0,6°C. Najchłodniejszym dniem był 27 grudnia, w którym zanotowano -15,2 °C, a ciekawostką jest to, że kilka dni później bo 31 grudnia temperatura zewnętrzna wzrosła aż do ponad + 11°C.

Duże różnice temperatur w ciągu kilku dni czy doby są często charakterystyczne dla okresu wiosennego oraz letniego i niekorzystnie wpływają na samopoczucie i zdrowie. Mieszkańcy i użytkownicy budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej mogą korzystać z ciepła zawsze wtedy, kiedy warunki pogodowe będą tego wymagać, również wiosną i latem.

– Nasza elektrociepłownia pracuje przez 365 dni w roku dzięki czemu przez cały rok jesteśmy w stanie dostarczać ciepło mieszkańcom na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Niedługo rozpoczną się cieplejsze dni, ale zachęcamy klientów do skorzystania z usługi ciepła przez cały rok, która oparta jest o automatykę pogodową – system urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku – dodaje prezes Robert Kowalski.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński