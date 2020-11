Elektrownia Dolna Odra może sprawniej przyjmować węgiel Alert

Elektrownia Dolna Odra / fot. Wikimedia Commons

W Elektrowni Dolna Odra powstał nowy węzeł rozładunkowy, składający się z wywrotnicy wagonowej oraz zespołu wózków wygarniających. Inwestycja została zrealizowana przez bełchatowską spółkę RAMB z Grupy PGE. Instalacja pozytywnie przeszła pomiary wydajnościowe, eksploatacyjne i bezawaryjny ruch próbny – informuje Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Sprawny rozładunek wagonów

PGE podaje, że nowa wywrotnica w ciągu doby potrafi wywrócić i opróżnić ponad 400 wagonów z węglem. Dostosowana jest do rozładunku najbardziej popularnych wagonów węglarek czteroosiowych o masie od 70 do 90 ton brutto i wysokości ponad trzech metrów. Konstrukcja wywrotnicy jest przystosowana również do obsługi węglarki dwuosiowej o masie od 40–45 ton i wysokości do prawie trzech metrów. Nośność tej potężnej maszyny to aż 900 kN (ponad 90 ton).

Spółka zaznacza, że konstrukcja wywrotnicy znacząco usprawniła rozładunek wagonów, które po wjeździe do tzw. beczki, obracane są za pomocą potężnych silników. Kiedy beczka osiąga graniczny kąt 178 stopni, w węglarkach nie powinno już być surowca. Wywrotnica wyposażona jest ponadto w wózki wygarniające, które poruszają się po szynach ułożonych bezpośrednio na konstrukcji podtorza. Maksymalna wydajność jednego wózka wygarniającego wynosi 1050 t/h – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura