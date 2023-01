Podział tortu może pogodzić rywali z Korei i USA o atom w Polsce Alert

The Korean Economic Daily donosi, że koreańskie KHNP oraz KEPCO rozmawiają z amerykańskim Westinghouse o podziale przychodów z eksportu technologii jądrowych. Porozumienie w tej sprawie może zakończyć spór kluczowy dla atomu w Polsce.

Elektrownia jądrowa Barakah. Fot. Wikimedia Commons

Dziennik informuje, że KHNP i KEPCO rozmawiają z WEC o podziale przychodów z eksportu technologii jądrowej APR1400, do których rości sobie prawa ta firma amerykańska, według której bazą są rozwiązania z ich reaktora AP1000. Spór sądowy w tej sprawie wybuchł przy okazji rozstrzygnięć odnośnie do energetyki jądrowej w Polsce, kiedy Warszawa nagle poinformowała, że partnerem drugiej elektrowni w Pątnowie może być KHNP. WEC miał być pierwotnie dostawcą technologii do wszystkich reaktorów w Polsce, których ma być 6-9 GW w 2043 roku z pierwszą jednostką na Pomorzu w 2033 roku zapewnioną przez Amerykanów.

Koreańczycy chcą ustalić z Amerykanami podział przychodów z transferu technologii jądrowych, który obiecują między innymi Polsce. Westinghouse złożył pozew do sądu w USA, bo jego zdaniem Koreańczycy muszą uzyskać zgodę rządu amerykańskiego na taki transfer. Technologia APR1400 bazowała na rozwiązaniach Combustion Engineering, firmy przejętej przez Westinghouse w 2000 roku. KHNP odrzuca taką interpretację i przekonywał na łamach BiznesAlert.pl, że skoreanizował już swą technologię, a zatem może ją potem polonizować bez przeszkód. Przekonuje także, że tylko rząd USA może złożyć ewentualny pozew w tej sprawie.

Trwa przygotowanie modelu finansowego budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, który ma zostać przedstawiony w drugiej połowie 2023 roku, choć pierwotnie można było usłyszeć o początku tego roku. KHNP badało lokalizację atomu w Pątnowie we współpracy z ZE PAK i Polską Grupą Energetyczną. Te badania miały według informacji BiznesAlert.pl zostać zakończone, ale strony czekają z komunikowaniem ustaleń na ten temat.

Korean Economic Daily/Wojciech Jakóbik