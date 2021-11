Energa podaje, że Elektrownia Ostrołęka spełnia wysokie wymogi środowiskowe Alert

Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa

Energa poinformowała, że Elektrownia Ostrołęka spełnia wysokie wymogi środowiskowe, roczna emisja pyłów wyniosła zaledwie około 25 procent dopuszczalnego normami poziomu.

Wskazano, że Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, pomyślnie przeszła kontrolę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. – W całym 2020 roku emisje elektrowni w zakresie NOx i SO2 nie przekroczyły 50 procent maksymalnych wartości dopuszczanych przez pozwolenie zintegrowane, a w przypadku pyłów roczna emisja wyniosła zaledwie ok. 25 procent dopuszczalnego poziomu – napisano.

Wskazano, że w ostatnich latach Elektrownia Ostrołęka B zrealizowała projekty inwestycyjne oraz modernizacje, które dostosowały działalność instalacji do rygorów unijnych wynikających z Konkluzji BAT (ang. Best Available Technology – najlepsze dostępne technologie), które dla aktywów jej klasy weszły w życie w połowie sierpnia br. Wśród inwestycji była m.in. zabudowa instalacji redukcji NOx metodą katalityczną (SCR) oraz budowa drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin. Zaznaczono, że ostatnia z inwestycji, pozwala na uzyskanie gipsu, który nadaje się do dalszego zagospodarowania. – Dzięki temu proces produkcji energii w ostrołęckiej elektrowni dodatkowo wspiera założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. unijnego modelu gospodarki niskoemisyjnej, innowacyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne – czytamy.

Napisano, że obniżanie emisyjności i ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko jest jednym z istotnych kierunków rozwoju Grupy Energa, której pierwsze spółki (w tym Energa Elektrownie Ostrołęka) już w 2016 roku ujęte zostały w rejestrze elitarnego i dobrowolnego systemu wiarygodnego raportowania środowiskowego EMAS, promowanego przez Komisję Europejską. Obecnie działania na rzecz redukcji emisji wpisują się również w Strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 procent mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 procent powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

Polska Agencja Prasowa