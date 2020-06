PGNiG może zapewnić gaz Ostrołęce, ale potrzebuje infrastruktury Alert

Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa

Prezes PGNiG zadeklarował, że jeśli będzie taka potrzeba, jego firma zapewni dostawy gazu nowemu blokowi Elektrowni Ostrołęka, który może zostać przestawiony z węgla na to paliwo. Do tego potrzebna jest jednak infrastruktura przesyłowa.

Widzimy, że decyzja obecnych właścicieli zmierza ku temu, by było tam wykorzystywane paliwo gazowe zamiast wcześniej planowanego węgla. Jeśli będzie takie miejsce dla nas, to z chęcią włączymy się w ten proces. Żeby gaz został tam wykorzystany trzeba podpiąć sieci przesyłowe, a za to odpowiada nasza bratnia spółka, a mianowicie Gaz-System. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, aby Ostrołęka korzystała z gazu ziemnego w przyszłości.

Gaz dla Ostrołęki może pochodzić z kilku źródeł opisywanych przez BiznesAlert.pl. Jednak przestawienie projektu z węgla na gaz zajmie czas i może opóźnić uruchomienie dostaw energii.

Wojciech Jakóbik