Rząd chce ułatwić budowę elektrowni szczytowo-pompowych. Planuje specustawę

Rząd planuje wprowadzić projekt specustawy dla elektrowni szczytowo-pompowych do końca roku. Ma ona ułatwić proces inwestycyjny poprzez uporządkowanie aktów prawnych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na lokalizację. Wszystkie niezbędne wymagania mają znajdować się w jednym dokumencie – poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rady ministrów.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Fot. PGE EO

Rząd chce ułatwić inwestycje w budowę elektrowni szczytowo-pompowych

Rząd planuje stworzenie specustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych. Ma ona uporządkować wszystkie akty prawne potrzebne przy procesie lokalizacji elektrowni tego typu. Tym samym proces inwestycyjny ulegnie znaczącemu uproszczeniu, co ma przyczynić się do zachęcenia potencjalnych inwestorów. Informację o projekcie specustawy podano w wykazie prac legislacyjnych rady ministrów, a jego przyjęcie jest planowane na czwarty kwartał bieżącego roku.

– Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie takiego otoczenia regulacyjnego dla inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych, które wygeneruje zachęty do inwestowania w tego typu jednostki wytwórcze, co przysłuży się m.in. wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz pewności i gwarancji dostaw energii elektrycznej do odbiorców – napisano w wykazie prac legislacyjnych rady ministrów.

– W związku z tym, że przeprowadzenie procesu inwestycyjnego jest objęte właściwością szeregu ustaw z obszaru planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony przyrody i in., rekomenduje się ujęcie wszystkich niezbędnych regulacji w jedynym akcie prawnym – ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych. Dodatkowo, wprowadzenie instytucji decyzji zintegrowanej podyktowane usprawnieniem procesu inwestycyjnego, wymusza konieczność jej normatywnego umiejscowienia w osobnej regulacji – dodano w wykazie.

Dodatkowo projektowana specustawa ma wskazać, że elektrownia szczytowo-pompowa stanowi magazyn energii elektrycznej. Pozwoli to na wyłączenie jej z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii. Elektrownie zyskają również możliwość zwolnienia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, jak również zwolnienia z opłaty przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej. Zgodnie z projektowaną regulacją, dodatkowe inwestycje niezbędne do faktycznego uruchomienia elektrowni szczytowo-pompowej powinny podlegać tym samym zasadom, co inwestycja główna.

ISBNews/Szymon Borowski