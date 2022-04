Embargo unijne na ropę z Rosji wciąż jest blokowane przez niektóre kraje Alert

Trwają dyskusje na temat zawartości szóstego pakietu sankcji unijnych wobec Rosji, a wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Joseph Borell przyznaje, że część krajów wciąż nie chce embargo unijnego na ropę z Rosji, a nawet grozi wetem.

Borell nie chciał zdradzić który kraj groził wetem embargo unijnego na ropę z Rosji. Wcześniej przeciwnikami były Austria, Niemcy oraz Węgry. – Będzie bardzo trudno się zgodzić, bo część krajów członkowskich już ogłosiła, że będą wetować jakąkolwiek decyzję kolektywną – powiedział Borrell cytowany przez TASS.

Austria odmawia embargo unijnego na ropę z Rosji, ale jej firma OMV deklaruje zakończenie importu węglowodorów rosyjskich. Niemcy są przeciwko embargo, ale zapowiadają porzucenie ropy rosyjskiej do końca roku i ograniczenie jej importu o połowę do wakacji. Węgrzy odmawiają ograniczeń i nie popierają embargo tłumacząc, że dostawy z Rosji przebiegają bez zakłóceń. Rośnie grupa państw popierających zakaz importu węglowodorów rosyjskich. To kraje wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej, w tym Polska.

TASS/Wojciech Jakóbik