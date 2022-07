Prezydent Macron ostrzega przed odcięciem dostaw gazu z Rosji i zachęca do oszczędzania energii Alert

– Francuzi powinni przygotować się na całkowite odcięcie rosyjskiego gazu ziemnego – powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w Dzień Bastylii. Wezwał on obywateli do wyłączania świateł w nocy i przyjęcia tego, co nazwał „trzeźwością energetyczną”.

Emmanuel Macron / fot. Wikimedia Commons

Kryzys energetyczny we Francji

Przemawiając w telewizji publicznej, Macron powiedział, że podczas gdy Francja dąży do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych dostaw gazu ziemnego, nadchodzą trudne czasy. – Ta wojna będzie trwała. Lato i wczesna jesień będą bardzo trudne – powiedział Macron, dodając, że „Rosja używa energetyki, podobnie jak żywności, jako broni wojennej”. – Powinniśmy przygotować się na scenariusz, w którym musimy zupełnie zrezygnować rosyjskiego gazu – mówił prezydent Francji. Żeby zniwelować skutki odcięcia dostaw rosyjskiego gazu, Macron zaproponował plan oszczędzności energii, który między innymi ograniczyłby korzystanie z publicznych latarni ulicznych.

Macron obiecał zwiększyć podaż energii odnawialnej w kraju. Jednocześnie podkreślił, że podstawą miksu energetycznego pozostanie atom. Według Macrona docelowym rozwiązaniem powinno być podzielenie miku po równo między atom a OZE.

W kolejnej próbie obniżenia kosztów dla konsumentów Francja przygotowuje plan nacjonalizacji energetyki, w ramach którego rząd przejmie pozostałe 16 procent udziałów w grupie energetycznej EDF za ponad 8 mld euro.

Associated Press/OilPrice/Michał Perzyński