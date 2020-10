Enea otrzymała nagrodę za ograniczenie emisji tlenku azotu w Elektrowni Połaniec Alert

Elektrownia Połaniec otrzymała nagrodę „Kryształy Przetargów Publicznych” w kategorii „Inwestycje wpływające na ochronę środowiska i gospodarkę wodną”. Specjaliści z Połańca przygotowali przetarg na instalację katalitycznego odazotowania (SCR) dla bloku energetycznego nr 5 elektrowni. Blok ten przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację, która poprawiła parametry jego pracy – informuje Enea.

Emisje tlenku azotu

Enea podkreśla, że inwestycja przeprowadzona dzięki nagrodzonemu przetargowi (pełna nazwa: „Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Połaniec”) pozytywnie wpływa na parametry środowiskowe całej instalacji. Umożliwia obniżenie emisji tlenku azotu o 60 procent w skali bloku nr 5, natomiast w odniesieniu do całej Elektrowni Połaniec znacząco wpłynie na spełnienie wymagań konkluzji BAT.

– Przyznana nagroda jest dla nas znaczącym wyróżnieniem. Potwierdza, że organizacja całego procesu udzielania zamówień, jaki został wdrożony w naszej firmie, sprawdza się i jest doceniana przez niezależnych ekspertów zajmujących się przetargami publicznymi. To także potwierdzenie wysokiego poziomu naszej kompetencji i zaangażowania. To ostatnie jest dla nas szczególnie ważne, bo nie dotyczy tylko pracowników związanych w naszej firmie bezpośrednio z zamówieniami publicznymi, ale także całych pionów, które współpracują przy procesach przetargowych. Są to przedstawiciele pionów: produkcji, remontów, ochrony środowiska, kontrolingu oraz działu BHP. Wszyscy razem współpracujemy bardzo dobrze w ramach komisji przetargowych, czego potwierdzeniem jest m.in. ta nagroda – powiedział Mirosław Jabłoński, dyrektor pionu zamówień w Enei Połaniec.

„Kryształy Przetargów Publicznych” to nagrody przyznawane za inwestycje przygotowane oraz zrealizowane w sektorze publicznym. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”.

– Nagradzamy projekty, które można stawiać za wzór, zarówno pod względem poprawności proceduralnej, jak i jakości przedsięwzięć publicznych. Do tego grona należy również przygotowana i przeprowadzona przez Eneę Połaniec inwestycja – przekazała Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Enea/Jędrzej Stachura