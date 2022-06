„Towarowa” w centrum Poznania. Enea buduje nowoczesną stacje elektroenergetyczną Alert

Wkrótce na niezagospodarowane dotąd terenach „Wolnych Torów” w Poznaniu, powstanie nowoczesna elektroenergetyczna stacja 110/15 kV „Towarowa”. Projekt realizuje Enea Operator, zgodnie z założeniami planu modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia #Poznań2030.

Nowa stacja elektroenergetyczna w centrum Poznania

Stacja „Towarowa” transformująca wysokie napięcie na średnie, będzie ważną częścią dla zasilania centrum stolicy Wielkopolski, a także terenów inwestycyjnych znajdujących się w pobliżu. – Inwestycja Enei Operator w tej części Poznania zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców – obecnych i przyszłych mieszkańców rejonu Wolnych Torów. Przyczyni się również do poprawy efektywności działania systemu elektroenergetycznego miasta. Zminimalizuje także ryzyko wystąpienia awarii w sieci elektroenergetycznej, ale przede wszystkim da szanse na nowe zagospodarowanie i rozbudowę tego terenu – powiedział dyrektor Oddziału Dystrybucji Poznań Enei Jarosław Popowski.

Wolne Tory to teren o powierzchni ponad 100 ha, który znajduje się między dzielnicami Łazarz a Wilda. W planach jest przekształcenie tego obszaru w nowoczesną i bogatą tkankę miasta. Infrastruktura zostanie poprowadzona w sposób nowoczesny i zgodny z najnowszymi standardami technologicznymi. – Monitoring oraz pomiar obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, automatyczna identyfikacja błędów i rekonfiguracja sieci dla zoptymalizowania jej funkcjonowania – to niektóre z rozwiązań wyliczonych w komunikacie Enei. Wykonawcą prac przy budowie obiektu jest firma Victor Energy, a koszt inwestycji to 35 mln złotych.

Enea Operator w ramach programu #Poznań2030 przeprowadziła już m.in modernizacje rozdzielni średniego napięcia w Głównym Punkcie Zasilania Cytadela, przebudowę stacji GPZ Poznań-Główna i uruchomiła moduł FDIR służący do automatycznego lokalizowania uszkodzeń sieci.

Enea/Maria Andrzejewska