Rynek się zmienia a z nim strategia Enei (RELACJA) Alert

Konferencja wynikowa Enei / fot. Bartłomiej Sawicki

Grupa Enea miała 62,4 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2020 roku, przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 891,5 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym.

Wyniki

EBITDA wyniosła 2.635 mln zł co oznacza wzrost rok do roku o 37 mln zł.Przychody ze sprzedaży netto oraz inne dochody wyniosły w tym okresie 13.464 mln zł, czyli były zgodne z wcześniejszymi szacunkami. W analogicznym okresie 2019 roku wynosiły 12.169 mln zł. Patrząc na same przychody, to wyniosły one za trzy pierwsze kwartały tego roku 13,5 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 1,3 mld zł a więc 11 procent.

Grupa podała, że EBITDA w sektorze Wydobycie wyniosła po trzech kwartałach 2020 roku 325 mln zł, w Wytwarzaniu 1.209 mln zł, w Dystrybucji 994 mln zł, a w Obrocie 59 mln zł. W omawianym okresie spółka wyprodukowała 16,9 TWh energii. Odnotowano w tym okresie wzrost produkcji energii z OZE o 9 procent rok do roku o 142 GWh do 1,2 TWh. Wydobycie węgla kształtował się zaś na poziomie 5,5 mln ton.

Spółka podkreśla, że w przypadku spółki wydobywczej, Bogdanka na spadek uzysku wpływ miały problemy technologiczne i geologiczne. Odnotowano także mniejsze popyt na węgiel przez ciepłą zimę i mniejsze zapotrzebowanie na energię będące efektem koronawirusa. W samym trzecim kwartale po stopionym odmrażaniu gospodarki, spółka zwiększyła produkcję energii o 28 procent do 6,5 TWh względem 5 TWh w drugim kwartale. Patrząc jednak na samą produkcję energii elektrycznej w pierwszych trzech kwartałach tego roku względem analogicznego okresu w orku ubiegłym to spadła ona o z 19,9 TWh do 16,9 TWh, co daje spadek o 15 procent.

Wnioski taryfowe

Enea oceniła ponad to, że optymalna byłaby podwyżka taryfy G na przyszły rok o kilkanaście procent. Prezes Paweł Szczeszek pytany o oczekiwania spółki co do taryfy dla gospodarstw domowych na 2021 rok, odpowiedział, że analizując naszą sytuację handlu energią, optymalnym rozwiązaniem dla Enei byłoby zwiększenie taryfy o kilkanaście procent. – Złożyliśmy wniosek do prezesa URE, jesteśmy w procesie taryfowym, decyzja należy do prezesa URE – wskazał.

Będzie aktualizacja strategii

Prezes przyznał także, że spodziewana jest aktualizacja strategii spółki, która została przedstawiona rok temu. – Mamy ambitne cele jako Grupa, chcemy odpowiadać na wyzwania, a nasza decyzja o aktualizacji strategii wynika z faktu dynamicznych zmian w tym roku – powiedział prezes.

Pytany o podwyższenie celu emisji CO2 w UE z 40 do 55 procent, prezes powiedział, że jako koncern Enea jest zależna od decyzji ws. ograniczania emisji na forum UE. – Te decyzje mogą się zmienić na przestrzeni lat jak w kwestii gazu, którego rentować może w dłuższej perspektywie spadać. Dlatego chcemy aktualizować naszą i długo falowało chcemy być zeroemisyjni – powiedział.

Zeroemisyjne źródła mają pierwszeństwo przed zgazowaniem węgla

Prezes został zapytany o technologię IGCC, czyli blok gazowo-parowy ze zintegrowanym zgazowaniem węgla. Powiedział, że decyzja dotycząca realizacji tej inwestycji wynika z zaawansowanych analiz technologicznych i rynkowych. – W pierwszej kolejności planujemy jednak inwestować w technologie zeroemisyjne – zaznaczył.

Enea patrzy przychylnym okiem na wydzielenie aktywów węglowych

Prezes Enei powiedział, że w zakresie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, to decyzja należy do kompetencji właścicieli i ale każde decyzje działające korzystanie na rozwój sektora paliwowo- energetycznego, Enea jak i cała branża przyjmie z pozytywnie. – W obu uwarunkowaniach wydaje się, że kierunek nie jest do zatrzymania, chcemy aby transformacja energetyczna odbywała się z poszanowaniem pracowników – wskazał.

Ostrołęka C wciąż jest rozliczana

Pytany o stan inwestycji na terenie wstrzymanej budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C, prezes Eneri wyjaśnił, że trwa proces rozliczania inwestycji wstrzymanej w lutym. – Trwają negocjacje między spółką celową Elektrownia Ostrołęka C, a generalnym wykonawcą co do warunków jej rozliczenia – wyjaśnił prezes.

Pytany o rozwój morskich farm wiatrowych, prezes Enei powiedział, że spółka aktywnie kontynuuje badanie możliwości rozwoju morskich farm wiatrowych. – Pozostajemy otwarci na możliwość współpracy z partnerami w sprawie rozwoju offshore na polskim obszarze Bałtyku i mamy opcje na strategiczne alianse. Myślę, że konkretną informację przekażemy w ciągu najbliższych kilku dni – powiedział Szczeszek.

2021 rok ma być lepszy niż poprzedni

Enea spodziewa się w 2021 roku EBITDA na stabilnym poziomie w segmencie dystrybucji, poprawy wyniku w wydobyciu i obrocie. Prezes dodał jednak, że RBITDA w wytwarzaniu konwencjonalnym będzie po dużą presją – W wydobyciu spodziewamy się poprawy EBITDA. Naszym zdaniem w 2021 EBITDA w wytwarzaniu, w energetyce konwencjonalnej, będzie pod bardzo dużą presją, w odróżnieniu od segmentu OZE, gdzie spodziewamy się wzrostu EBITDA. W dystrybucji oczekujemy stabilnego poziomu EBITDA, z pewnym ryzykiem wynikającym z możliwych skutków pandemii – powiedział prezes. Wskazał, że w segmencie obrót oczekujemy poprawy EBITDA, przy założeniu, że uzyska ona akceptację wyższych stawek w taryfie G pokrywających nasze koszty prowadzenia działalności w segmencie detalicznym – podkreślił.

Bartłomiej Sawicki