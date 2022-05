Energa odpiera zarzuty Onetu w sprawie węglowej Ostrołęki Alert

Energa wydała oświadczenie, w którym komentuje artykuł portalu Onet. Można było w nim przeczytać o rzekomych nieprawidłowościach podczas budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce. – Budowa nowego, stabilnego źródła energii w Polsce północno-wschodniej była i nadal jest zasadna – odpowiada spółka.

Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C na węgiel. Fot. Energa

Zdaniem Energi, autorzy artykułu pt. „Elektrownia na miarę naszych czasów. Miliardy utopione w Ostrołęce. Zeznania i dokumenty obciążają establishment PiS” mijają się z prawdą. – Nadużyciem jest sugerowanie, że jakiekolwiek środki zostały „utopione” w projekcie węglowym w Ostrołęce. Plany realizacji takiego projektu do momentu m.in. radykalnych zmian w polityce klimatycznej Unii pozostawały racjonalne biznesowo, a wydatkowanie środków było niezbędne – czytamy w oświadczeniu Energi.

– Dodatkowo inwestycja jest kontynuowana, ale zdecydowano o zmianie technologii do produkcji energii elektrycznej z węgla na gaz ziemny, co według aktualnych analiz, umożliwia osiągnięcie rentowności. Budowa elektrowni gazowo-parowej to inwestycja o połowę tańsza, niż blok węglowy. Przy rozliczaniu projektu węglowego ujęto także realizację infrastruktury, która zostanie wykorzystana przy budowie elektrowni gazowej, co dodatkowo obniża koszt budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. W tym kontekście mówienie o stratach jest nadużyciem i może wprowadzać w błąd opinię publiczną – podkreśla.

– Niezależnie od politycznych konotacji artykułu budowa nowego, stabilnego źródła energii w Polsce północno-wschodniej była i nadal jest zasadna – dodaje spółka.

Całe oświadczenie można znaleźć tutaj.

Energa/Jędrzej Stachura