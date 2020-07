Energa Operator rozpoczyna budowę kolejnego magazynu energii Alert

Jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce w Czernikowie. Fot. Energa

Energa Operator rozpoczyna proces budowy magazynu energii w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie), w pobliżu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Smart Grid.

– Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji, oraz perspektywa szybkiego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych rodzą konieczność wdrażania nowych rozwiązań, zwiększających elastyczność pracy sieci. System elektroenergetyczny powinien zostać przygotowany na znaczne i nagłe zmiany poziomu wytwarzanej i konsumowanej energii. Inteligenta sieć to taka, która dzięki mechanizmom elastyczności, jest w stanie dostarczyć odbiorcom energię o najwyższych parametrach jakościowych – mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes Zarządu Energi Operatora.

Magazyn wykonany zostanie w technologii baterii litowo-jonowych i dysponował będzie mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh. W przybliżeniu jest to energia, która pozwala na zasilanie przez dwie godziny około 1000 gospodarstw domowych.

Energa Operator posiada już doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. W 2016 roku w ramach projektu Lokalne Obszary Bilansowania, w okolicach Pucka wybudowano pierwszy w Polsce magazyn energii, którego celem jest stabilizacja pracy sieci.

Inwestycja w ramach projektu Smart Grid

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury to jedno z działań, jakie podejmuje Energa Operator, aby dostosować sposób zarządzania siecią do nowego modelu wytwarzania energii. Spółka poszukuje również innych nowatorskich rozwiązań, zwiększających elastyczność sieci. W ramach międzynarodowego projektu EUniversal, w Polsce powstaną trzy obszary demonstracyjne, w których testowane będą rozwiązania ułatwiające współpracę OSD w tym zakresie z innymi podmiotami, na zasadach rynkowych.

Magazyn energii w Czernikowie stanowi część projektu Smart Grid. Dzięki jego realizacji w ciągu najbliższych lat powstanie pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne takie jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), umożliwią szybsze zlokalizowanie miejsca oraz przyczyn awarii, a także – dzięki odpowiedniej automatycznej rekonfiguracji sieci, maksymalne ograniczenie liczby dotkniętych nią odbiorców.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 milionów złotych (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł.

Potencjał Czernikowa

W Czernikowie, gdzie rozpoczyna się proces budowy magazynu energii, działa już elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 3,77 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3,5 tys. MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1,6 tys. gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. modułów – każdy o mocy ok. 240W, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m sześc., co odpowiada wielkości kilku boisk do piłki nożnej. Elektrownia jest przyjazna środowisku – nie zanieczyszcza powietrza i nie emituje hałasu.

Energa