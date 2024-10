PGE dofinansuje rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Pięć oddziałów PGE Dystrybucja: Białystok, Skarżysko-Kamienna, Łódź, Zamość i Warszawa pozyskało dofinansowanie na realizację łącznie 37 zadań z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Spółka otrzymała wsparcie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) w łącznej kwocie ponad 337 mln zł.

Zadania, które wchodzą w skład podpisanych dzisiaj umów o dofinansowanie, to 37 zróżnicowanych inwestycji dotyczących modernizacji dystrybucyjnej infrastruktury elektroenergetycznej. Przebudowa sieci dystrybucyjnej w ramach pozyskanych funduszy pozwoli na zwiększenie możliwości przyłączania nowych źródeł OZE i poprawi stabilności dostaw energii do odbiorców poprzez zmniejszenie strat energii w sieciach elektroenergetycznych – powiedział Jacek Drozd, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

– Nasze inwestycje umożliwiają także stworzenie lepszych warunków rozwoju transportu zeroemisyjnego. Spółka posiada niezwykle ambitny Plan Inwestycyjny, którego realizacja bezpośrednio oddziałuje na wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz bezawaryjności dostaw. Uzyskana dzisiaj dotacja to celny przykład pozytywnego wpływu, jaki środki unijne mają na ww. kwestie – dodał Jacek Drozd.

PGE Dystrybucja, by pozyskać dofinansowanie na inwestycje w rozwój sieci elektroenergetycznych, opracowała, a następnie przedłożyła do oceny Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie – 5 wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FENX.02.03-IW.02-002/23 w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Wszystkie wnioski spółki zostały zarekomendowane do dofinansowania w sierpniu bieżącego roku.

W październiku bieżącego roku cały proces aplikowania o wsparcie został zakończony, a Spółka pozyskała rekordowe dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Dofinansowanie wszystkich projektów zarekomendowanych do wsparcia w ramach przeprowadzonego naboru wyniosło ponad 687 mln zł, z czego dofinansowanie projektów PGE Dystrybucja opiewa na ponad 337 mln zł.

Spółka podpisała z Instytutem umowy o dofinansowanie projektów:

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A – dofinansowanie do 53 911 118,30 zł; Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko- Kamienna PGE Dystrybucja S.A. – dofinansowanie do 81 415 902,85 zł; Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Łódź PGE Dystrybucja S.A. – dofinansowanie do 102 985 526,55 zł; Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Zamość PGE Dystrybucja S.A. – dofinansowanie do 46 763 137,30 zł; Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A. – dofinansowanie do 52 412 963,63 zł.

W ich ramach zostaną zrealizowane projekty, jak np. przebudowa napowietrznych odcinków linii średniego napięcia (SN) na linie kablowe ułożone pod powierzchnią ziemi czy przebudowa oraz budowa stacji 110/15 kV. Każda z inwestycji związana jest ze zwiększeniem możliwości przyłączania rozproszonych źródeł wytwórczych generujących energię elektryczną z OZE.

To kolejne podpisane w tym roku przez PGE Dystrybucja S.A. umowy o dofinansowanie. Warto przypomnieć, że w maju i lipcu br. podpisaliśmy również 5 umów o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wartość ich dotacji to ponad 226 mln zł. Dodając do nich podpisane dzisiaj umowy w ramach Programu FENiKS, otrzymujemy kwotę ponad 560 mln zł dofinansowania. Wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje, których realizacja wesprze rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie działania Spółki – powiedział Tomasz Małecki, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja ds. strategii.

PGE Dystrybucja aktywnie pozyskuje środki także z Programów takich, jak Fundusz Modernizacyjny, czy Krajowy Plan Odbudowy.

– Realizacja Planu Rozwoju oraz dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją inteligentnych sieci elektroenergetycznych wiąże się z koniecznością nawiązywania relacji z rzetelnymi wykonawcami, którzy wraz z energetykami spółki podejmą się uczestnictwa w transformacji energetycznej kraju. W tym celu spółka utworzyła „Strefę PGE Dystrybucja dla Wykonawców – miejsce spotkań z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Polska Grupa Energetyczna / BiznesAlert.pl