Norwegia daje zielone światło. Vår Energi może użyć FPSO w projekcie na Morzu Północnym

Norweski regulator wydał zgodę firmie Vår Energi na wykorzystanie zmodernizowanego FPSO Jotun w projekcie naftowym Balder X na Morzu Północnym – podaje offshore-energy.biz. Decyzja obejmuje użytkowanie kwater mieszkalnych, pokładu helikopterowego i dźwigów, przybliżając start produkcji zaplanowany na II kwartał 2025 roku.

Petroleum Safety Authority Norway (PSA) udzieliła firmie Vår Energi zgody na użytkowanie kluczowych elementów pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej (FPSO) Jotun w ramach projektu Balder X na Morzu Północnym. Decyzja obejmuje kwatery mieszkalne, pokład helikopterowy oraz dźwigi na pokładzie, co jest istotnym krokiem w przygotowaniach do rozpoczęcia wydobycia ropy w drugim kwartale 2025 roku. FPSO Jotun, po gruntownej modernizacji w stoczni Worley Rosenberg w Stavanger, dotarła na pole Balder 13 marca 2025 roku i jest obecnie w trakcie instalacji.

Projekt Balder X to ambitna inicjatywa Vår Energi, której celem jest przedłużenie żywotności pola Balder – pierwszej licencji produkcyjnej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (PL 001) – do 2045 roku i potencjalnie dłużej. Jednostka FPSO Jotun, która wcześniej produkowała ropę na polu Jotun od 1999 roku, została zmodernizowana, by pełnić rolę centrum produkcyjnego dla całego obszaru Balder-Ringhorne. Vår Energi, jako operator z 90 procent udziałów (partnerem jest Kistos Energy Norway z 10 procent), planuje wydobyć dodatkowe 150 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (mmboe) rezerw potwierdzonych i prawdopodobnych (2P), osiągając szczytową produkcję na poziomie 80 tysięcy baryłek dziennie (kboepd).

Zgoda PSA jest jednym z ostatnich etapów przed pełnym uruchomieniem jednostki. FPSO Jotun opuściła stocznię w Stavanger zgodnie z harmonogramem, przechodząc testy nachylenia przy nabrzeżu, a następnie próby morskie i prace instalacyjne w Åmøyfjorden.

– To kluczowy moment w naszej strategii wzrostu – powiedział Nick Walker, dyrektor generalny Vår Energi, podkreślając, że Balder X niemal czterokrotnie zwiększy produkcję z pola i przyczyni się do osiągnięcia celu firmy, jakim jest przekroczenie 400 tysięcy baryłek dziennie do końca 2025 roku. Modernizacja jednostki, w tym przebudowa systemów produkcyjnych, mieszkalnych i bezpieczeństwa, została wykonana głównie przez norweskich dostawców, co wspiera lokalną gospodarkę.

Projekt wydłuża żywotność

Projekt Balder X nie tylko wydłuża żywotność istniejącej infrastruktury, ale także otwiera drzwi do dalszego rozwoju regionu. FPSO Jotun ma działać jako hub, umożliwiając podłączenie nowych odwiertów, eksplorację i przyszłe projekty tie-back.

– Zwiększamy tempo, przesuwając kolejne inwestycje naprzód – dodał Torger Rød, dyrektor operacyjny Vår Energi, wskazując na plany wiercenia sześciu nowych odwiertów w ramach fazy V projektu Balder w pierwszej połowie 2025 roku. Firma szacuje, że inwestycja zwróci się w ciągu około dwóch lat od startu produkcji, co czyni ją atrakcyjną ekonomicznie.

