Grupa Orlen inwestuje w przyszłość. Uruchomiono nowe programy dla inżynierów

Grupa Orlen intensyfikuje działania na rzecz kształcenia przyszłych inżynierów, uruchamiając nowe programy edukacyjne we współpracy z uczelniami technicznymi – poinformowała spółka 1 kwietnia 2025 roku. Inwestycje w rozwój kadr mają wesprzeć transformację energetyczną i przygotować specjalistów do pracy w sektorze OZE i technologii wodorowych.

Grupa Orlen ogłosiła nowe inicjatywy edukacyjne, które mają na celu kształcenie przyszłych inżynierów i przygotowanie ich do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze energetycznym. W ramach współpracy z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi, takimi jak Politechnika Warszawska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Orlen uruchamia programy stypendialne, staże i warsztaty, które skupią się na technologiach OZE, wodorze i nowoczesnych rozwiązaniach inżynieryjnych. Inwestycje te są częścią strategii Orlenu, która zakłada nie tylko transformację energetyczną, ale także budowanie kompetencji przyszłych specjalistów, którzy będą kluczowi dla realizacji ambitnych celów firmy do 2030 roku.

– Zrównoważony rozwój to główny kierunek strategii Orlen na najbliższe 10 lat. Mamy ambitne, długotoerminowe plany i zasoby, ale potrzebujemy też nowych kompetencji i specjalistów, którzy będą koordynować, integrować i nadzorować działania w tym obszarze. Objęcie patronatu nad studiami na Politechnice Śląskiej jest więc inwestycją w przyszłość. Będziemy dzielić się ze studentami naszym doświadczeniem operacyjno-biznesowym, dzięki czemu zdobędziemy realny wpływ na jakość kształcenia młodych ludzi, którzy w niedalekiej perspektywie będą odpowiadać za realizację zrównoważonej transformacji energetycznej – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu Orlen.

Grupa Orlen uruchamia szeroki pakiet programów edukacyjnych skierowanych do studentów kierunków technicznych, które mają przygotować ich do pracy w sektorze energetycznym. Kluczowym elementem jest program stypendialny „Inżynier Przyszłości”, który obejmie 200 studentów rocznie – najlepsi otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3 000 złotych miesięcznie oraz możliwość odbycia płatnych staży w zakładach Orlenu.

– Dynamicznie rozwijająca się współpraca z Orlenem – jedną z największych i najnowocześniejszych firm w Europie – jest dowodem potencjału Politechniki Śląskiej oraz naszych uzasadnionych ambicji do mierzenia się z najważniejszymi wyzwaniami naukowymi, cywilizacyjnymi i dotyczącymi szeroko rozumianego postępu. Bacznie obserwujemy rzeczywistość oraz mamy świadomość potrzeb gospodarki i zapotrzebowania na najwyższej klasy specjalistów. Dlatego wychodzimy dzisiaj z ofertą kompleksowego kształcenia w nowym zawodzie. Odpowiedzialne konsumpcja i produkcja to również fundament Uniwersytetu Europejskiego EURECA-PRO, który Politechnika Śląska współtworzy wraz z ośmioma uczelniami zagranicznymi – mówi prof. dr hab.inż. Marek Pawelczyk, Rektor Politechniki Śląskiej.

Dodatkowo firma organizuje warsztaty praktyczne, takie jak „Akademia Wodorowa”, które od marca 2023 roku kształcą specjalistów w zakresie technologii wodorowych – w 2025 roku program ten zostanie rozszerzony o nowe moduły dotyczące magazynowania energii i efektywności energetycznej. Orlen planuje także stworzyć centra symulacyjne na uczelniach, gdzie studenci będą mogli testować nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w praktyce, co ma zwiększyć ich gotowość do pracy w realiach przemysłu.

Budowanie kadr dla energetyki

Decyzja Orlenu o zacieśnieniu współpracy z polskimi uczelniami technicznymi wynika z potrzeby przygotowania wykwalifikowanych kadr, które sprostają wyzwaniom transformacji energetycznej. Politechnika Warszawska i AGH w Krakowie, znane z silnych wydziałów inżynieryjnych, będą kluczowymi partnerami w realizacji programów edukacyjnych – w 2025 roku Orlen sfinansuje 10 nowych laboratoriów na tych uczelniach, wyposażonych w technologie do badań nad OZE i wodorem. Współpraca obejmuje także wspólne projekty badawcze, takie jak rozwój nowych materiałów do magazynowania energii, co ma przyspieszyć innowacje w sektorze.

Inwestycje Orlenu w edukację są ściśle powiązane z jego strategią transformacji energetycznej, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i rozwój OZE oraz technologii wodorowych do 2030 roku. Firma planuje budowę ponad 100 stacji tankowania wodoru w Europie Środkowej oraz rozwój hubów wodorowych zasilanych energią odnawialną, co wymaga wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Programy edukacyjne mają przygotować specjalistów do pracy przy tych projektach, zapewniając im wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, takich jak elektroliza wodoru czy systemy magazynowania energii. W 2024 roku Orlen przeznaczył na badania i rozwój 1,5 miliarda złotych, a inwestycje w edukację są kolejnym krokiem, by zapewnić ciągłość innowacji i konkurencyjność firmy na globalnym rynku.

Orlen / Biznes Alert