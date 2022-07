MKiŚ: Czeka nas wzrost zużycia energii, bo Polacy częściej zmieniają źródła ciepła Alert

– W ciągu tych kolejnych może nie miesięcy, ale lat będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zużycia energii, które wynika chociażby z tego że Polacy coraz częściej zmieniają też źródła ciepła – powiedział Paweł Pikus z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak podaje agencja ISB News resort podkreśla, że do 2030 roku Polska zwiększy pozyskiwanie energii z fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fot. Marcin Roszkowski

Więcej energii OZE do 2030 roku

Fotowoltaika i farmy wiatrowe mają przynieść więcej energii do 2030 roku. Z wypowiedzi dyrektora departamentu elektroenergetyki i gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Pawła Pikusa wynika, że moc wytwórcza elektrowni słonecznych osiągnie 14 GW, natomiast energetyka wiatrowa ma wzrosnąć do 22 GW.

Jak podkreślił Paweł Pikus, Polacy coraz częściej zmieniają źródło ciepła i decydują się na ogrzewanie elektryczne zamiast gazowego. – W ciągu tych kolejnych może nie miesięcy, ale lat będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zużycia energii, które wynika chociażby z tego że Polacy coraz częściej zmieniają też źródła ciepła już nie na ogrzewanie gazowe, ale na ogrzewanie elektryczne, w szczególności pompy ciepła – wyjaśnia dyrektor.

Zgodnie z prognozami, zapotrzebowanie na energie w Polsce nie powinno ulec drastycznej zmianie na przestrzeni kolejnych lat. Szacuje się, że do 2030 roku wzrośnie minimalnie i ma wynosić około 190 TWh, a obecnie wynosi 180 TWh. – Jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową to […] zapotrzebowanie na energię wyniesie ok. 190 TWh w perspektywie 2030 r., przy czym moce wytwórcze będą obejmowały już nie tylko źródła stabilne, które mamy dzisiaj, ale w szczególności powyżej 14 GW fotowoltaiki, 22 GW energetyki wiatrowej, z czego 11 GW energii na lądzie – powiedział Paweł Pikus podczas posiedzenia senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.

ISB News/Maria Andrzejewska