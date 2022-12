Rosja produkuje mniej energii elektrycznej po zawieszeniu dostaw do Unii Europejskiej Alert

Od czerwca 2022 roku, produkcja energii elektrycznej w europejskiej części Federacji Rosyjskiej i na Uralu spadła o ponad jeden procent rok do roku. Według Kommersanta, jest to spowodowane zawieszeniem eksportu energii elektrycznej do krajów Unii Europejskiej.

fot. Pixabay

Kommersant podaje, że produkcja energii elektrycznej w pierwszej strefie cenowej rynku energii (europejska część Federacji Rosyjskiej i Ural, czyli około 80 procent produkcji w Rosji) od czerwca do listopada spadła o 1,2 procent rok do roku i wyniosła około 397 mld kWh.

Według źródeł dziennika, głównym czynnikiem zmniejszającym produkcję energii elektrycznej w systemie energetycznym północno-zachodnim jest zaprzestanie eksportu energii elektrycznej do UE. Dostawy do krajów członkowskich odbywały się do połowy maja: z obwodu leningradzkiego do Finlandii, z obwodu kaliningradzkiego na Litwę, a także z obwodu pskowskiego na Łotwę i Estonię.

Ponad połowa rocznego wolumenu eksportu energii elektrycznej (13 mld kWh w 2021 roku) trafiła do Europy. Dostawy zostały wstrzymane po inwazji Rosji na Ukrainę. Kommersant podaje, że przez pięć miesięcy, Rosji udało się dostarczyć do pięciu miliardów kWh.

Kommersant/Jędrzej Stachura