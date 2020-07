Equinor chwali umowę sektorową i liczy na ustawę offshore Energetyka

Jeden inwestorów w morskie farmy wiatrowe w Polsce, norweski Equinor, przystąpił do listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w tym kraju podpisanego przez ministrów i organizacje branżowe. Norwegowie liczą też na rychłe przyjęcie ustawy offshore.

Model brytyjski w Polsce?

Norwegowie podkreślają, że deklaracja, zainspirowana brytyjskim „Sector Deal” dla morskiej energetyki wiatrowej, zawiera strategiczne wytyczne rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. – Wyznacza ona ramy dla ścisłej współpracy pomiędzy rządem a sektorem morskiej energetyki wiatrowej – podkreśla partner Polenergii przy polskich projektach wiatrowych.

– Equinor z zadowoleniem przyjmuje wolę wspólnego wypracowania deklaracji na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dla naszego sektora podpisanie listu intencyjnego to ważny moment. Mamy pozytywne doświadczenia z procesu ‚Sector Deal’ w Wielkiej Brytanii, który przyczynił się do pomyślnego rozwoju brytyjskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. Chcemy przyczynić się do sukcesu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – mówi Ingunn Svegården, wiceprezes ds. regionów wschodzących w obszarze New Energy Solutions w Equinor.

Norwegowie w Polsce…

Equinor był po raz pierwszy obecny w Polsce w latach 1992-2012 poprzez sieć stacji paliw pod marką Statoil. W 2012 roku Equinor sprzedał swoją działalność paliwową i detaliczną firmie Couche-Tard (Circle K). W 2018 roku wrócił do Polski, stawiając na rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Jest właścicielem 50 procent udziałów trzech morskich projektów wiatrowych Bałtyk III, Bałtyk II i Bałtyk I, które są realizowane wspólnie z Polenergią. Bałtyk III i Bałtyk II mają łączną moc do 1 440 MW. Zakładając, że kontrakty różnicowe zostaną przyznane na początku 2021 roku, ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie tych dwóch projektów mogłaby zostać podjęta w 2023 roku, a pierwsza moc zostałaby dostarczona do sieci w 2025 roku. Po uruchomieniu, farmy wiatrowe mogą zasilać ponad 2 miliony polskich gospodarstw domowych. Projekt Bałtyk I, położony dalej od brzegu, będzie miał moc do 1 560 MW.

…liczą na ustawę offshore

– Rozpoczęliśmy już współpracę z potencjalnymi polskimi i międzynarodowymi dostawcami i mamy nadzieję na pogłębienie współpracy. Doceniamy dialog oparty na zaufaniu, jaki prowadzimy z rządem na temat ram prawnych dla morskiej energetyki wiatrowej. Terminowe przyjęcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych jest kluczowe dla dalszego rozwoju naszych projektów – deklaruje Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor Polska.

