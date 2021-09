Equinor zwiększy wydobycie gazu na szelfie norweskim w odpowiedzi na rekordowe ceny w Europie Alert

Badnie dna morskiego pod offshore Fot. Equinor.

Equinor poinformował, że planuje zwiększyć wydobycie ze swoich złóż gazu na szelfie norweskim o 2 mld m sześc. począwszy od pierwszego października. Jest to reakcja na wzrastający popyt na gaz ziemny w Europie i rekordowe ceny.

W czerwcu Equinor podjął działania mające na celu ocenę i opracowanie koncepcji, które mogą przyczynić się do wzmocnienia produkcji i eksportu na rynek europejski. Prace te zaowocowały zwiększeniem pozwoleń wydobywczych Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii dla złóż Oseberg i Troll na rok gazowy rozpoczynający się pierwszego października.

Obie koncesje są o miliard m sześc. wyższe niż w bieżącym roku gazowym, co oznacza, że ​​zezwolenie Oseberga wzrasta z pięciu do sześciu mld m sześc., a dla Trolla z 36 mld do 37 mld m sześc. na nadchodzący rok gazowy.

Equinor/Mariusz Marszałkowski