Szef unijnej dyplomacji: Uszkodzenia Nord Stream 1 i 2 to celowe działania

Wszystkie dostępne informacje wskazują, że wycieki są wynikiem celowego działania – napisał na swoim twitterze Josep Borrell, szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej (UE).

W poniedziałek wyciek gazu z rurociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim rozpoznał myśliwiec duńskich sił powietrznych. Do wycieków doszło w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 oraz w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu. Ponadto stacja pomiarowa szwedzkiej narodowej sieci sejsmologicznej (SNSN) zarejestrowała w poniedziałek dwa silne podwodne wybuchy na obszarach, gdzie stwierdzono wycieki. – Nie ma wątpliwości, że to eksplozje – zaznaczył Bjoern Lund z SNSN.

Główny przedstawiciel polityki zagranicznej, Josep Borrell zapowiedział, że Unia Europejska wzmocni ochronę swojej infrastruktury energetycznej po incydentach, które spowodowały wycieki z gazociągów Nord Stream. – Unia Europejska jest głęboko zaniepokojona uszkodzeniem gazociągów Nord Stream 1 i 2, które doprowadziło do wycieków na międzynarodowych wodach Morza Bałtyckiego. Kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska mają najwyższy priorytet – mówił Borrel.

Ponadto polityk stwierdził, że wycieki nie są przypadkowe i są efektem celowych działań ukierunkowane na destabilizację energetyczną UE. – Incydenty te nie są przypadkowe i dotyczą nas wszystkich. Będziemy wspierać wszelkie dochodzenia mające na celu uzyskanie pełnej jasności co do tego, co się stało i dlaczego. Wszelkie celowe zakłócenia europejskiej infrastruktury energetycznej są absolutnie nie do przyjęcia i spotkają się ze zdecydowaną i zjednoczoną reakcją – pisał na swoim twitterze Josep Borrell.

Damage to Nord Stream 1 & 2 are not a coincidence and affect us all.

All available information indicates leaks are the result of a deliberate act.

Deliberate disruption of European energy infrastructure is utterly unacceptable and will be met with a robust and united response. https://t.co/p32qR8TzOb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022