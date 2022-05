Europa szykuje się na apokalipsę gazową i ma dać radę Alert

Gazociągi. Źródło: freepik

Komisja rozważa zawieszenie zasad konkurencji na rynku unijnym w razie całkowitego zatrzymania dostaw gazu z Rosji. Wówczas rządy mają mieć możliwość wprowadzenia limitów cen tego paliwa mających uchronić obywateli przed najbardziej dotkliwymi skutkami kryzysu energetycznego podsycanego przez Rosjan.

Dokument widziany przez dziennikarzy Welt am Sonntag głosi, że ceny mogą ulec regulacji nawet przed całkowitym zatrzymaniem dostaw gazu z Rosji w celu ochrony klientów w okresie przejściowym. Komisja ma poszukać środków na realizację tego celu. Nieoficjalnie można usłyszeć, że plany Komisji Europejskiej mają zostać przedstawione do 18 maja.

Bruksela przedstawiła już program REPowerEU zakładający obniżkę zapotrzebowania na gaz rosyjski do końca roku o dwie trzecie i do zera najpóźniej do końca tej dekady. Niedługo potem Gazprom ograniczający dostawy gazu do Europy od połowy zeszłego roku odciął Bułgarię i Polskę. Niemcy obawiają się podobnego scenariusza u nich. Największym wyzwaniem będzie sezon grzewczy, do kiedy firmy europejskie mają zgromadzić minimum 80 procent mocy magazynowych zapasów gazu zgodnie z oczekiwaniami Komisji.

Warto przypomnieć, że Polska wprowadziła już subsydia cen gazu poprzez rozbicie podwyżek taryf na trzy lata 2021-23 w odpowiedzi na jesienny kryzys energetyczny. Mechanizm ma funkcjonować do 2027 roku, by ograniczyć podwyżkę cen odbiorcom indywidualnym. Rozważane są mechanizmy wsparcia przedsiębiorców, które póki co nie są zgodne z przepisami o pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Reuters/Welt am Sonntag/Wojciech Jakóbik