Powstanie Europejski Instytut Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej

Wiceminister klimatu oraz pełnomocnik OZE Ireneusz Zyska wizytował budowę największej elektrowni słonecznej w Polsce, która powstaje w miejscowości Ręczyn pod Bogatynią.

Obecnie w budowie jest farma o mocy 55 MW, która razem z działającą instalacją o mocy 21 MW, jest największą tego typu jednostką w Polsce. Inwestorem jest OZE Holding. Budowana jest także sieć elektroenergetyczna, w tym przypadku inwestorem jest Gepol Dystrybucja. Dwa podmioty należą do klastra energii Zklaster.

W spotkaniu uczestniczyli także Albert Gryszczuk, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej ZKlaster, burmistrz Bogatyni Wojciech Błasiak, starosta zgorzelecki Artur Bieliński , Sławomir Wochna – dyrektor Kopalni Turów oraz przedstawiciele mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

– Chcielibyśmy przedstawić tutejszą inwestycję jako modelowy przykład, który można by powielać w innych miejscach w Polsce. Klastry energii stają się istotnym elementem systemu energetycznego naszego kraju – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

W depeszy ZKlaster można przeczytać, że najważniejszym osiągnięciem jest stworzenie i przyjęcie strategii obszaru Turoszowa, obejmującej plan działań dla całego powiatu zgorzeleckiego. Ujęto w niej nie tylko aspekty transformacji energetycznej, ale też ogólnego rozwoju powiatu i przyciągania nowych inwestorów. W ramach klastra przygotowywana jest strategia dla części obszaru Dolnego Śląska. Priorytetem jest stworzenie strategii dla wszystkich regionów węglowych na terenie województwa. Powinny one zawierać sposoby na zarządzenie zmianą w zakresie energetyki, ale także zmianą społeczną i gospodarczą. Pozwoli to skorzystać ze środków, które będą przeznaczone na transformację. Strategia obszaru Dolnego Śląska, za który odpowiada ZKlaster, powstanie do końca roku.

Członkami klastra są spółki innowacyjne i start-upy, wśród których wyróżnia się E-Power Control, prowadząca działalność w zakresie przełomowej technologii magazynowania energii i wytwarzania dużych mocy obliczeniowych. ZKlaster posiada też klastrowy Hub Innowacji, w którym firma Innovation AG stworzyła m.in. pierwszy w Polsce terenowy pojazd elektryczny, na zasadzie ekokonwersji używanego LandRover. Przedstawiciele Klastra Zgorzeleckiego współpracują ściśle w Brukseli z Platformą Transformacji Regionów Górniczych.

Europejski Instytut Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej

Pełnomocnik ds. OZE ujawnił także plan utworzenia Europejskiego Instytut Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej z siedzibą w Katowicach. – Jako największy beneficjent programów związanych z transformacją, Polska powinna przejąć inicjatywę w tym zakresie, w skali całej Unii Europejskiej. Życzylibyśmy sobie, aby Instytut Sprawiedliwej Transformacji skupiał najlepszych polskich i europejskich ekspertów, zajmując się programowaniem transformacji w poszczególnych regionach – wskazał minister.

– Zależy nam na tym, żeby rozwijać OZE. W tej chwili. zgodnie z komunikatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice to 1,8 GW. Chcielibyśmy, żeby do roku 2025 ta moc zwiększyła się do wielkości, co najmniej, 7 GW. Mamy niepowtarzalną, historyczną szansę, w oparciu 0 politykę Nowego Zielonego Ładu i definiowane w tej chwili instrumenty finansowe, aby w Polsce przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną, której fundamentem będą inwestycje w OZE – dodał Ireneusz Zyska.

