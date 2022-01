ExxonMobil chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku Alert

fot. Flickr

ExxonMobil zobowiązał się do zmniejszenia do zera emisji dwutlenku węgla netto z działalności globalnej do 2050 roku. Firma ta ma fatalny wizerunek, jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe związane z ochroną środowiska, i jest jednym z ostatnich tak dużych przedsiębiorstw, które ogłaszały podobne plany.

Plany ExxonMobil

Plan Exxona na rok 2050, po raz pierwszy rozważany w zeszłym roku, obejmuje emisje z produkcji ropy, gazu i chemikaliów oraz z energii zużywanej przez te operacje. Firma nie podjęła żadnych zobowiązań dotyczących emisji od konsumentów korzystających z tych produktów. – Opracowujemy kompleksowe mapy drogowe w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z naszych eksploatowanych aktywów na całym świecie – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Exxona, Darren Woods.

Akcjonariusze koncernu naftowego w zeszłym roku wyrzucili trzech dyrektorów Exxona i zastąpili ich kandydatami zaproponowanymi przez fundusz hedgingowy, który naciska na firmę, aby zwiększyła zyski i lepiej przystosowała do transformacji energetycznej.

Chevron, inny wielki koncern naftowy z USA, w październiku ubiegłego roku zobowiązał się do ograniczenia do zera emisji z działalności wydobywczej do 2050 roku i zmniejszenia emisji w innych obszarach swojej działalności.

W listopadzie Exxon przekazał, że zwiększy wydatki na projekty poświęcone obniżaniu emisji CO2 do 15 miliardów dolarów do 2027 roku. Obejmuje to rozwój technologii, które obecnie nie są komercyjne, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, wodór i biopaliwa z alg.

Reuters/Michał Perzyński