Farma fotowoltaiczna Taurona w Jaworznie osiągnęła roczny cel dwa miesiące przed czasem Alert

Farma fotowoltaiczna Taurona w Jaworznie. Fot.: Grupa Tauron

Dziennik Zachodni poinformował, że farma fotowoltaiczna w Jaworznie dostarcza energię i nie emituje CO2. W ciągu 10 miesięcy instalacja wyprodukowała energię do zasilenia dwóch tysięcy gospodarstw domowych i osiągnęła roczny cel dwa miesiące wcześniej, niż zakładano.

Tauron podaje, że instalacja na dwa miesiące przed terminem przekroczyła próg rocznej produktywności. Farma przesłała do sieci 5,2 tys. MWh energii elektrycznej, co zaspokoiło zapotrzebowanie na energię dwóch tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki jej pracy do atmosfery nie trafiło 5 tys. ton CO2 – czytamy.

– Instalacje fotowoltaiczne będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w miksie energetycznym Taurona. Przykład jaworznickiej, która osiągnęła spodziewany roczny poziom produkcji już po 10 miesiącach pracy pokazuje, że fotowoltaika przemysłowa stanowi efektywne źródło wytwórcze. Farma ta powstała na terenie dawnej elektrowni węglowej, kolejne takie instalacje chcemy wybudować, wykorzystując nasze tereny poprzemysłowe m.in. w Mysłowicach i Stalowej Woli – mówi Patryk Demski, wiceprezes ds. strategii i rozwoju Taurona.

Dziennik Zachodni/Tauron/Jędrzej Stachura