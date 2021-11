Fedorska: Kolejna odsłona boju o atom w Unii Europejskiej Atom

Źródło: pikist.com

Niemcy nie chcą się zgodzić z decyzją Komisji Europejskiej zaliczającej atom i gaz ziemny do zrównoważonych źródeł energii. Wraz z Danią, Austrią, Portugalią i Luksemburgiem Niemcy skorzystały z możliwości zakomunikowania tego sprzeciwu na konferencji ds. klimatu w Glasgow. Ton temu apelowi nadawały niemiecka i austriacka ministrowie ds. ochrony środowiska –Svenja Schulze i LoreGewessler – pisze Aleksandra Fedorska, współpracownik BiznesAlert.pl.

Gewessler wyraziła swoje obawy co do definicji energii atomowej jako zrównoważonej. Austriacka minister obwiniała lobby atomowe za to, że udało mu się przekonać do interpretacji energetyki jądrowej jako technologię zrównoważoną. Natomiast Schulze zaznaczyła, że OZE jest znacznie lepszą alternatywą od atomu, bo jest tańsze i może powstawać w znacznie szybszym tempie.

W rozmowie z niemieckimi mediami Schulze jeszcze ostrzej zaznaczyła, że Niemcy nie zgadzają się na energetykę jądrową. – Nie chcemy energii jądrowej, nie uważamy jej za zrównoważoną i nie chcemy, aby UE ją wspierała – powiedziała niemiecka minister.

Kwestia definicji zrównoważonego źródła energii to tylko jeden z niemieckich metod argumentacji. Niemcy coraz głośniej akcentują także inne problemy związane z atomem, takie jak długi okres budowy elektrowni, wysokie koszty, trudności z uzyskaniem koniecznych pozwoleń oraz akceptacja społeczności lokalnych.

– Przypuśćmy, że zdecydowaliśmy się na ponowne wykorzystywanie energii jądrowej. Można znaleźć gminę, która zgodzi się na budowę elektrowni jądrowej. Składa się podanie o pozwolenie. Zaczyna się wtedy wielki konflikt społeczny, a następnie budowa trwa do 2045 roku. To nie ma sensu. I to nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu – powiedziała Schulze.

Jej wypowiedź wskazuje na tok myślenia ukierunkowany na trudności z uzyskaniem akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej. Pani minister wydaje się przekonana o tym, że inne społeczeństwa są podobnie jak Niemcy negatywnie nastawione do atomu. Dla projektów atomowych na terenie Unii Europejskiej takie przekonania są trudnym problemem, bo prowadzą do nadinterpretacji znaczenia protestów lokalnych. Takie protesty i dyskusje z nimi związane są istotnym i konstruktywnym elementem lokalizacji ważnej infrastruktury energetycznej. Są one integralną częścią konsultacji i pertraktacji społecznych, które mają miejsce przy realizacji każdego większego projektu. Jeśli założymy, że ten proces zostanie wykorzystany do absurdalnego wydłużenia czasu budowy elektrowni lub w skrajnym przypadku nawet do jej zaniechania budowy, to z góry wypaczamy i instrumentalizujemy ten ważny element dialogu społecznego.

Niemcom, Danii, Austrii, Portugalii i Luksemburgowi coraz trudniej jest obalić najważniejsze argumenty opowiadające się za atomem. Ursula von der Leyen, prezydent Komisji Europejskiej (KE), powołuje się głównie na korzyści z atomu związane ze stabilnością tego źródła energii. Energetyka jądrowa może stabilizować wahające się dostawy energii z OZE. KE zalicza do tej kategorii także gaz ziemny.

Ostateczna decyzja o atomie i gazie w taksonomii KE ma zapaść do końca roku. Debaty na temat ujęcia atomu i gazu ziemnego w taksonomii prowadzone są także w Parlamencie Europejskim (PE). Przeciw atomowi występują Zieloni, tacy jak Sven Giegold, który nie chce się pogodzić z sygnałem, który będzie wysłany w kierunku inwestorów, jeśli taksonomia będzie uwzględniała także atom i gaz. – Inwestycje w energię jądrową i gaz otrzymałyby zatem prawie taką samą etykietę zrównoważonego rozwoju, jak budowa turbin wiatrowych i paneli słonecznych. To jest katastrofa dla OZE – uważa Giegold. Zarzuca on Komisji Europejskiej i krajom popierającym atom przyspieszone działania, wykorzystujące fakt, że w Niemczech konstytuuje się dopiero nowy rząd, a rozmowy koalicyjne są jeszcze w toku. Nie mając obecnie funkcjonującego normalnie rządu, Niemcy nie są wstanie skutecznie bronić taksonomii przed atomem. Giegold oczekuje od KE, że z ostateczną decyzją poczeka do objęcia urzędu przez nowy rząd federalny w Niemczech.