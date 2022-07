Pokolenie Z nie jest zainteresowane pracą w energetyce Alert

Przemysł energetyczny znajduje się w fazie transformacji – nie tylko pod względem stosowanych technologii i sposobu, w jaki zaspokaja się rosnące globalne zapotrzebowanie na energię po przystępnej cenie, ale także poprzez miejsca pracy i ludzi. Największym problemem często wyrażanym przez doświadczonych specjalistów w branży jest to, czy priorytety i osobiste wartości przyszłej siły roboczej są zgodne z tym, co odnajdą w branży. Nastawienie młodzieży z pokolenia Z do pracy w energetyce było przedmiotem badania Global Youth Survey na zlecenie World Petroleum Congress.

Młodzi nie garną się do pracy w energetyce

Obawy o to, że młodzi ludzie z pokolenia Z nie będą chętni do pracy w przedsiębiorstwach energetycznych nie są bezpodstawne. Szybkim przemianom w energetyce towarzyszy niedobór kadr o odpowiednich kwalifikacjach i sceptycyzm. Nowe pokolenie pracowników nie jest przekonane co do długoterminowej rentowności branży i celów zrównoważonego rozwoju firm, dla których mieliby pracować. Wielu młodych pracowników uważa, że ​​branża jest z jednej strony mało dynamiczna i stabilna, a z drugiej nieodpowiedzialna ekologicznie i społecznie.

Global Youth Survey Światowego na zlecenie World Petroleum Congress wykazało, że wskaźniki akceptacji dla branży energetycznej są najniższe w Ameryce Północnej, gdzie 30 procent ankietowanych uważa, że ​​praca w przemyśle naftowym i gazowym jest nieatrakcyjna. Respondenci wymienili wpływ branży na środowisko, niepewność związaną z rozwojem kariery, przekonanie, że branża nie robi wystarczająco dużo dla transformacji energetycznej oraz przekonanie, że sektor ten się starzeje, jako pięć głównych powodów ich negatywnych przekonań. Warto zwrócić uwagę na podobieństwo wśród respondentów, którzy byli najbardziej sceptyczni wobec branży naftowej i gazowniczej – stwierdzili oni, że nigdy nie mieli okazji nawiązać kontaktu z profesjonalistami z branży, a zatem ich poglądy opierają się na ogólnych opiniach.

