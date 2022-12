Wójcik: Dialog Chin i Rosji nie uwzględnia sankcji amerykańskich Energetyka

Sankcje zachodnie nie zabraniają Chinom, Indiom ani innym krajom zakupu rosyjskiej ropy i gazu. Prezydent Joe Biden ostrzegł jednak Xi Jinpinga przed określonymi skutkami, gdyby Pekin pomógł Putinowi w omijaniu sankcji. Tymczasem sedno pomysłów prezentowanych podczas IV Rosyjsko-Chińskiego Forum Energetycznego nie uwzględnia groźby USA – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.

Chiny i Rosja. Źródło: freepik

– Moskwa dąży do szeroko zakrojonej współpracy z Pekinem w sektorze energetycznym – zapowiedział we wtorek wicepremier Rosji Aleksander Nowak. Może to ostateczny zwrot rosyjskiego eksportu gazu na rynki azjatyckie. Taki jest sens debaty na Czwartym Rosyjsko-Chińskim Forum Energetycznego w Moskwie (w dniach 29-30 listopada 2022 roku).

Rosja i Chiny planują wspólnie rozwijać i produkować urządzenia dla sektora energetycznego. – Moskwa oczekuje również udziału chińskich partnerów w budowie zakładu skroplonego gazu ziemnego w rejonie Ust-Ługi w obwodzie leningradzkim – powiedział wicepremier Aleksandr Nowak podczas konferencji.

Szczególną rangę tegorocznemu forum nadało pismo prezydenta ChRL Xi Jinpinga, przygotowane na jego otwarcie. Chiny są gotowe do „nawiązania znacznie bliższego partnerstwa” z Rosją w obszarze energii – to słowa Xi Jinpinga w tym piśmie odczytanym na rozpoczęcie Forum. – Chiny są gotowe do ścisłej współpracy z Rosją w celu zacieśnienia partnerstwa w energetyce. Ta współpraca jest kamieniem węgielnym całej gospodarczej współpracy Chin i Rosji – cytuje Xi rządowa agencja chińska Xinhua. Z kolei drugiego dnia forum, w odczytanym wspólnym oświadczeniu Xi i Putina stwierdzono, że „oba państwa łączy przyjaźń bez granic, szczególnie w energetyce”.

Sankcje zachodnie nie zabraniają Chinom, Indiom ani innym krajom kupowania rosyjskiej ropy i gazu. Sankcje zachodnie nie zabraniają Chinom, Indiom ani innym krajom zakupu rosyjskiej ropy i gazu. Prezydent Joe Biden ostrzegł jednak Xi Jinpinga przed określonymi skutkami, gdyby Pekin pomógł Putinowi w omijaniu sankcji. Tymczasem sedno pomysłów prezentowanych podczas forum nie uwzględnia groźby Bidena. – Stosunki Pekin-Moskwa od lat 90. są jak w konsekwentnym małżeństwem z rozsądku. Brak gorących uczuć miłosnych zastępuje świetnie rozumiany wspólny interes. Jego podstawą jest w skali globalnej prowadzenie polityki przeciwko Stanom Zjednoczonym – ocenia Agence France Presse w relacji z Moskwy.

Wspólne interesy w sektorze gazu, ropy i energii

– Chiny stały się właśnie jednym ze światowych producentów sprzętu poszukiwawczo-wydobywczego dla sektora naftowo-gazowego. Pekin (…) rozpoczął właśnie m.in. specjalizację w budowie urządzeń tłoczących dla gazociągów. Wszystkie te działania są już prowadzone, w ścisłym porozumieniu z rosyjskim sektorem ropy i gazu – chińska agencja prasowa Xinhua cytuje jednego z chińskich uczestników forum. – Ta ścisła współpraca w zakresie dostaw dla Rosji sprzętu do projektów rosyjskich w sektorze ropy i gazu już istnieje. Obecnie planujemy wspólnie produkować, sprzęt który będzie kompatybilny dla potrzeb obu stron. Zarówno w Chinach, jak i w Rosji – zauważa agencja. Z kolei Tass poinformował, że Rosja jest zainteresowana rozszerzeniem współpracy z Chinami w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu. Rozważa więc propozycje Pekinu, by „włączyć chińskie koncerny państwowe zarówno w zagospodarowanie rosyjskich pól naftowych i gazowych, jak i w zakłady skraplania gazu”.

Wicepremier Nowak potwierdził, że trwają rozmowy na temat zawarcia „unii gazowej Rosji, Kazachstanu i Uzbekistanu”. – Mamy duże możliwości rozszerzenia współpracy, w tym w zakresie realizacji nowych, znacznie większych dostaw gazu. Jednym z możliwych kierunków są Chiny – powiedział. Podkreślił, że Rosja i Chiny aktywnie współpracują również w sektorze finansowym, podejmując takie inicjatywy, jak wzajemne otwieranie kont firmowych w swoich bankach, aby uniknąć korzystania z systemu płatności SWIFT. Dodał, że obie strony przeszły na płatności wyłącznie w juanach/rublach za gaz. Planują ten system płatności rozszerzyć na ropę i węgiel.

Nowak zaatakował sankcje zachodnie nałożone na rosyjskie surowce i określił je jako „wysoce nieprzemyślane”. Ostrzegł, że limity cenowe na gaz spowoduje ogromne ryzyko dla światowego rynku energii. W tym niedobór zasobów i inwestycji w sektorze gazu. Poparł w tej kwestii stanowisko Niemiec, przeciwnych wprowadzeniu limitu cen na błękitny surowiec.