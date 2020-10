Fotowoltaika bije kolejne rekordy mocy zainstalowanej Alert

We wrześniu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybyło 154,3 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. To o ponad sześć procent więcej niż w sierpniu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały, że moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) na koniec września wyniosła 2 682,663 MW.

Nowe moce

Z danych PSE wynika, że we wrześniu w KSE przybyło 154,3 MW nowych mocy w fotowoltaice. Od stycznia przyrost wyniósł więc 1,38 GW. W skali miesiąca to wzrost o 6,1 procent względem sierpnia i 166,3 procent w skali roku. Operator zastrzegł, że są to dane opierające się na przekazanych mu informacjach i mają charakter poglądowy a ze względu na dynamikę przyrostów oraz okres zbierania danych, rzeczywista moc zainstalowana może się różnić.

Wzrost mikroinstalacji to efekt m.in. opustów przy rozliczaniu wyprodukowanej energii elektrycznej przez prosumentów, a także programu Mój Prąd. Według danych z września tego roku, w ciągu roku trwania tego programu, zostało złożonych sponad 131 tysięcy wniosków o dotacje do domowej fotowoltaiki do pięciu tysięcy złotych. Łączna moc instalacji z przyjętych wniosków wynosi ok. 730 MW. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2020 roku. Ministerstwo klimatu i środowiska zapowiedziało kontynuację tego programu po wygaśnięciu obecnej edycji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki