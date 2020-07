Fotowoltaika zasili siedzibę PGNiG w Warszawie Alert

fot. PGNIG Centrala

Pilotażowa instalacja fotowoltaiczna jeszcze w te wakacje powstanie na dachu siedziby Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie. To jeden z elementów działań Spółki w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii.

PGNiG się zazielenia

– W ostatnich tygodniach przedstawiliśmy plany Grupy Kapitałowej PGNiG związane ze zwrotem w kierunku rozwoju segmentu zielonej energii. Dziś mogę powiedzieć – od słów do czynów. Wybraliśmy właśnie wykonawcę pierwszej instalacji OZE, która powstanie na dachu jednego z budynków naszej siedziby głównej w Warszawie. A to dopiero początek – mówi Jerzy Kwieciński, Prezes PGNiG SA.

Pilotażowa instalacja fotowoltaiczna będzie posiadać moc ok. 50 kWp. Wykonawcą została firma ML SYSTEM – kluczowy polski producent modułów fotowoltaicznych i lider branży BIPV. – Nasz zielony zwrot zaczynamy od siebie – od działań wewnętrznych. Docelowo chcemy wykorzystać, pod instalację paneli fotowoltaicznych, grunty i dachy w całej Grupie Kapitałowej – podkreśla Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes PGNiG SA ds. Rozwoju. Na terenach należących do GK PGNiG zidentyfikowano ponad 60 ha gruntów i ok. 125 tys. m2 powierzchni dachowej pod instalację fotowoltaiki. – Szacujemy, że na tym obszarze zainstalujemy 40 MW mocy – dodaje Wiceprezes Arkadiusz Sekściński.

W ciągu najbliższych kilku lat PGNiG zamierza przeznaczyć nawet do 4 mld zł na zbudowanie segmentu OZE. Docelowo, pozwoli to osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW, przez co PGNiG stanie się jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce. Zielony zwrot PGNiG obejmuje także rozwój takich paliw alternatywnych, jak wodór i biometan. W tym obszarze trwają m.in. zawansowane prace dotyczące budowy badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem. Pierwszy taki obiekt powstanie na warszawskiej Woli, a termin oddania go do użytku to październik 2021 roku.

