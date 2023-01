Energetyka ma znów zbliżyć Francję i Niemcy Bezpieczeństwo

Francja i Niemcy starają się o odnowienie współpracy działając głównie na niwie energetyki.

Olaf Scholz i Emmanuel Macron. Fot.: Biuro Kanclerskie.

W sześćdziesiątą rocznicę zawarcia Traktatu Elizejskiego po II Wojnie Światowej Niemcy i Francja deklarują udzielenie wsparcia Ukrainie i wzmocnienie Unii Europejskiej. Oba kraje chcą dojść do porozumienia w kwestiach obronnych, energetycznych i gospodarczych, które od lat bardzo się od siebie różnią. Associated Press podaje, że w szczególności wojna na Ukrainie pokazała różnice w ich strategii. Przemawiając podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że nie wyklucza wysłania czołgów Leclerc na Ukrainę i poprosił swojego ministra obrony o “pracę nad” pomysłem. – podaje Associated Press.

Natomiast kanclerz Scholz nie poruszył tematu Leopardów 2 i wymienił USA i Niemcy jako kraje, które pomagają Ukrainie. Polska i inne kraje regionu Europy Wschodniej nie zostały wymienione. W sprawach wspólnoty europejskiej AP następująco cytuje przemówienie Olafa Scholza: “Wykorzystajmy naszą nierozerwalną przyjaźń (…), aby wspólnie z naszymi europejskimi partnerami kształtować teraźniejszość i przyszłość naszego kontynentu”. We wspólnej deklaracji Niemcy i Francja zobowiązały się do zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną i niskoemisyjną. Szczególna uwaga została poświęcona wodorowi.

Czytamy w AP, że Macron i Scholz rozmawiali także o wspólnej polityce względem USA, na której zależy obu europejskim krajom. Francja chce, by Europa przeciwdziałała temu, co uważa za niesprawiedliwe posunięcie Waszyngtonu. Paryż naciska na Unię, by ta rozluźniła zasady dotyczące dotacji państwowych, by przyspieszyć ich przyznawanie, uprościć wsparcie inwestycji i stworzyć suwerenny fundusz UE, by pobudzić ekologiczne gałęzie przemysłu. Berlin przestrzega jednak przed protekcjonizmem – pisze AP.

Traktat Elizejski podpisany 22 stycznia 1963 roku przez prezydenta Francji Charlesa de Gaulle’a i kanclerza Niemiec zachodnich Konrada Adenauera był ważnym krokiem i jednym z etapów powstania Unii Europejskiej i stworzenia nowego powojennego porządku w Europie Zachodniej.

Associated Press/Aleksandra Fedorska