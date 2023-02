Gawin: W czasach kryzysu nie zeszliśmy ze ścieżki transformacji Energetyka

Nie zeszliśmy ze ścieżki transformacji. Każdy kryzys wzmacnia trendy. Do tej pory rynek energii był centralizowany. Myślę, że teraz wytwarzanie będzie bardziej lokalne, co nie oznacza, że odejdziemy od handlu giełdowego – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin na konferencji EEC Trends.

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Fot. URE

Rafał Gawin na EEC Trends

– Rynek energii ma wiele fundamentów, najważniejsza jest dostępność energii po przystępnej cenie. Przez wiele lat przykładaliśmy do tego zbyt małą wagę, wydawało nam się, że bezpieczeństwo i niskie ceny są nam dane. Kryzys ujawnił niedoskonałości rynku, jak zmienność cen czy dostępność energii, co wywołało szoki cenowe. Coraz więcej mówimy o bezpieczeństwie, kończyliśmy nasze projekty gazowe w bardzo dobrym czasie, węgiel zaczęliśmy sprowadzać drogą morską. Wzrost cen spowodował szybką reakcję na poziomie unijnym, ale są to działania doraźne. Nie zeszliśmy ze ścieżki transformacji. Każdy kryzys wzmacnia trendy. Do tej pory rynek energii był centralizowany. Myślę, że teraz wytwarzanie będzie bardziej lokalne, co nie oznacza, że odejdziemy od handlu giełdowego – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Opracował Michał Perzyński