Ceny gazu w Europie są najwyższe od czterech miesięcy Alert

Gazociągi na Ukrainie. Fot. Naftogaz

Spotowe ceny gazu notują poziomy niewidziane na rynku od połowy kwietnia. Na początku tygodnia ceny spot notowane na holenderskim hubie gazowym przekroczyły 79 dolarów za tysiąc m sześc.

Tydzień wcześniej średnia cena gazu sprzedawanego w formie kontraktów krótkoterminowych wynosiła 59 dolarów. Obecny poziom cen nie był notowany na giełdzie od połowy kwietnia.

Według ekspertów Bloomberga, wzrost cen gazu spowodowany jest upałami powyżej średniej, co oznacza zwiększa zużycie energii wykorzystywanej m.in do pracy klimatyzatorów. W ostatnich tygodniach zmniejszył się również przesył gazu z Rosji, co spowodowane było przerwami konserwacyjnymi na gazociągach. Kolejnym elementem, który wpływa na ceny jest coraz intensywniejsze zatłaczanie gazu do podziemnych magazynów w oczekiwaniu na sezon grzewczy. Zmniejszyły się również dostawy LNG z USA.

Bloomberg/Mariusz Marszałkowski