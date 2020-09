Gaz-System będzie dłużej badał zapotrzebowanie na pływający terminal LNG Alert

Wilhelmshaven FSRU. Fot. LTEW

W ramach trwającego badania rynkowego na nowe zdolności przesyłowe w krajowym systemie przesyłowym, w związku z planowaną realizacją nowego terminalu LNG (FSRU) w rejonie Zatoki Gdańskiej, Gaz-System wydłużył termin na zgłaszanie zapotrzebowania na jego moc do 28 września bieżącego roku.

Zgodnie z informacją operatora, termin na zgłaszanie zapotrzebowania na usługi terminalu LNG (FSRU) w rejonie Zatoki Gdańskiej został wydłużony do 28 września. Jednocześnie Gaz-System poinformował, że związku z tą zmianą termin przeprowadzenia oceny kwestionariuszy przedłużono do 2 października. Termin ogłoszenia wyników procedury został wydłużony do 7 października. 20 lipca bieżącego roku Gaz-System rozpoczął niewiążące badanie rynku dla nowych zdolności przesyłowych oraz mocy regazyfikacyjnej Terminalu LNG typu FSRU.

Statek regazyfikacyjno-magazynowy LNG (FSRU) będzie zacumowany w rejonie Zatoki Gdańskiej. Realizacja FSRU obejmuje także jego integrację z systemem przesyłowym. Ma to umożliwić powstanie nowego fizycznego punktu wejścia do krajowego systemu przesyłowego.

Nowy terminal ma umożliwić regazyfikację na poziomie co najmniej 4,5 mld m sześc. rocznie. Ostateczna moc regazyfikacji terminalu, a tym samym oferowanej przepustowości, zależeć będzie w dużej od zgłoszonego zainteresowania rynku, potwierdzonego w fazie wiążącej badania zapotrzebowania rynku. Obiekt ma być gotowy za 4-5 lat.

Gaz-System/Bartłomiej Sawicki