Gaz-System uzyskał zgodę URE na handel gazem

Prezes URE wydał zgodę na prowadzenie przez Gaz-System obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów. Zgoda obowiązuje od 1 października 2020 roku do 1 października 2021 roku.



– 29 września 2020 roku prezes URE na wniosek Gaz-System wydał zgodę na prowadzenie przez spółkę obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tych obszarów. Decyzja regulatora została wydana na podstawie rozporządzenia Komisji ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Operator skorzystał z przysługujące go mu prawa i zwrócił się do Urzędu Regulacji Energetyki o zgodę na prowadzenie obrotu gazem na sąsiadującym obszarze bilansowania oraz na przesyłanie gazu do i z tego obszaru bilansowania. Uzyskanie zgody jest alternatywą dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją na jego własnym obszarze bilansowania – czytamy w komunikacie URE.

Przed wydaniem zgody Prezes URE ocenił wniosek operatora pod kątem wpływu wskazanych w nim działań przedsiębiorcy na poprawę funkcjonowania krajowego rynku gazu. Wydając decyzję regulator brał także pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu przesyłowego oraz dostępu użytkowników sieci do zdolności w punktach połączeń międzysystemowych oraz możliwość ich wykorzystania.

