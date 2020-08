Litwini ukończyli pierwszą nitkę Gazociągu Polska-Litwa Alert

Gazociąg Polska - Litwa. Fot. Amber Grid

Operator litewskiej sieci przesyłowej gazu Amber Grid poinformował o ułożeniu pierwszej z dwóch nitek litewskiej części Gazociągu Polska – Litwa na odcinku pod Niemnem.

Amber Grid przekazał, że wykonywanie horyzontalnych przewiertów kierunkowych (HDD) na trasie gazociągu po obu stronach Niemna trwają od połowy lipca. Wykonawca zakończył układanie pierwszej z rur o długości 750 m. Pod Niemnem zostanie ułożona jeszcze jedna równoległa nitka do początku września. Prace mają ruszyć niebawem. Ma zapewnić nieprzerwaną pracę magistrali podczas prac konserwacyjnych w przyszłości.

Najtrudniejszy etap budowy zakończył się sprawnie, a fakt, że prawie 40 procent zaplanowanych prac projektowych GIPL zostało już wykonanych, daje nam pewność, że ten projekt ważny dla Litwy i rynku gazowego całego regionu powstanie terminowo z uwzględnieniem odpowiedniej jakości i zarządzania ryzykiem. Ważne jest, że GIPL, który zostanie ukończony do końca przyszłego roku, dając uczestnikom rynku możliwość wyboru źródeł i kierunków dostaw – mówi Rolandas Zukas, dyrektor generalny EPSO-G, wykonawcy projektu.

Amber Grid podaje, że 100 ze 165 kilometrów Gazociągu Polska-Litwa na terytorium litewskim zostało już zespawanych i projekt ma być gotowy w dwóch trzecich do końca roku. W planach jest budowa kolejnych 65 km odcinków gazociągu wraz punktami dystrybucji gazu oraz stacji pomiarowej na granicy litewsko-polskiej do końca przyszłego roku. Łączna długość GIPL po stronie polskiej wyniesie ok. 343 km. Jego budowa została podzielona na dwa odcinki: północny na odcinku ZZU Rudka-Skroda – granica polsko-litewska, o długości 185 km i południowy: Tłocznia Hołowczyce – ZZU Rudka-Skroda, który będzie liczył ok. 158 km.

Gazociąg Polska-Litwa zacznie pracę pod koniec 2021 roku. Połączy rynki gazu Litwy, krajów bałtyckich i Finlandii z Unią Europejską. Otworzy możliwość dostaw gazu z Polski, a także do Polski, Ukrainy czy innych krajów. Ma również umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie litewskiego systemu przesyłowego gazu oraz terminalu LNG w Kłajpedzie.

Amber Grid/Bartłomiej Sawicki