Gazociąg Polska-Ukraina wraca do gry. Ministerstwo klimaty rozmawia o nim i Trójmorzu Alert

– Będziemy wykonywać wysiłki dyplomatyczne, by Ukraina dołączyła do Trójmorza. Rozmawiamy z Ukrainą o kolejnych potencjalnych połączeniach gazowych – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. To potencjalnie szansa na powrót koncepcji Gazociągu Polska-Ukraina.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zdjęcie: MKiS.

Polska posiada już połączenie gazowe z Ukrainą pozwalające wysyłać do 2 mld m sześc. w kierunku wschodnim, ale ta deklaruje, że mogłaby sprowadzać przez terytorium polskie nawet 6 mld m sześć. gazu skroplonego, jeżeli dojdzie do udrożnienia istniejącej infrastruktury. Polacy i Ukraińcy rozmawiają od lat o nowym Gazociągu Polska-Ukraina. Warunki powstania takiego połączenia zostały opracowane przez amerykańską agencję USAID. Polska, Ukraina i USA mają umowę o współpracy w sektorze gazu w regionie, a polskie PGNiG wysyła już gaz nad Dniepr. Nie zapadła jeszcze decyzja inwestycyjna w sprawie Gazociągu Polska-Ukraina. Istnieje potencjalnie szansa na dofinansowanie unijne tego połączenia o czym informował BiznesAlert.pl.

– Rozmawiamy z Ukrainą o kolejnych potencjalnych połączeniach gazowych, rozmawiamy również z innymi sąsiadami – ze Słowacją i Czechami. Współpraca energetyczna jest istotnym elementem Inicjatywy Trójmorza. Wojna prowadzona przez Putina pokazała wszystkim, jak ważnym narzędziem stają się surowce energetyczne – powiedziała minister Anna Moskwa podczas Kongresu 590. – Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne, rozbudowujemy infrastrukturę gazową. Jesteśmy otwarci na możliwość zlokalizowania drugiego statku FSRU (tzw. pływającego terminalu LNG – przyp. red.) – dodała.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik