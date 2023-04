Jakóbik: Jak lepiej chronić gazoport i nie zniszczyć turystyki Świnoujścia (FELIETON) Bezpieczeństwo

Ustawa o bezpieczeństwie morskim pozwala zakazać przebywania do 200 m od polskiego gazoportu. Jest sposób na ochronę tej infrastruktury krytycznej i ocalenie turystyki, ale wszystko zależy od urzędników – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przyznał dziś na konferencji prasowej, że może wprowadzić zakaz przebywania do 200 m od terminalu LNG w Świnoujściu, który jest polskim (i nie tylko) oknem na świat na dostawy gazu spoza Rosji.

Nowa ustawa o bezpieczeństwie morskim daje możliwość wprowadzenia zakazu przez wojewodę, budząc obawy o dostęp do okolic gazoportu, w tym obiektów turystycznych jak latarnia morska w Świnoujściu. Według informacji BiznesAlert.pl droga Ku morzu prowadząca dotychczas do tej atrakcji nawet 100 tysięcy turystów rocznie zostałaby zablokowana w pełni słusznym zakazem zbliżania się do estakady odprowadzającej gaz z terminalu po kraju. Alternatywa to droga Nowartyleryjska, którą mogłyby udostępnić władze portów w Szczecinie i Świnoujściu. Jeszcze inne rozwiązanie to przeprawa promowa, ale rodzi dodatkowe koszty i może zniechęcić część turystów.

Jest zatem sposób na lepszą ochronę gazoportu przed zagrożeniami terrorystycznymi, których prawdopodobieństwo wzrasta po inwazji Rosji na Ukrainę oraz sabotażu Nord Stream 1 i 2. Pozwoli także ocalić ruch turystyczny w okolicy tego obiektu strategicznego. Pozostaje tylko, aby urzędnicy znaleźli wspólnie rozwiązanie.