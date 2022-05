Gazprom ma przygotować Obwód Kaliningradzki na przerwy dostaw gazu Alert

Marszałek Wasilewski. Fot. Gazflot

Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał Gazpromowi przygotować rosyjską eksklawę do odbioru większej ilości gazu poprzez terminal pływający LNG.

Obwód Kaliningradzki dotychczas sprowadzał gaz poprzez gazociąg przechodzący przez Litwę. Od 2019 roku eksklawa ma dostęp do infrastruktury, która pozwala na odbiór LNG. Możliwe jest to poprzez statek regazyfikujący FSRU Marszałek Wasilewski. Ze względu na obawy, że dostawy drogą lądową do Kaliningradu zostaną wstrzymane w wyniku zachodnich sankcji za inwazję na Ukrainę, władze rosyjskie pod koniec stycznia sprowadziły na Bałtyk jednostkę, która dotychczas świadczyła usługi komercyjne na rzecz innych kontrahentów Gazpromu.

Na obszarze eksklawy znajdują się podziemne, kawernowe magazyny gazu, które razem z FSRU Marszałek Wasilewski mają zapewnić nieprzerwane dostawy gazu do obwodu, który zużywa około 300 mln m sześc. gazu rocznie.

Interfax/Mariusz Marszałkowski