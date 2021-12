Gazprom nie śle gazu do Niemiec przez Polskę już od 10 dni Alert

Gazociąg. Fot. Gaz-System

Gazprom po raz kolejny nie zarezerwował dobowej przepustowości na przesył gazu gazociągiem Jamał-Europa (tzw. Gazociąg Jamalski). Taka sytuacja trwa już 10 dni.

Rok temu zakończył się wieloletni kontrakt Gazpromu na przesył przez Polskę. Od tego czasu dostęp do przepustowości tej magistrali jest możliwy do wykupienia na aukcjach. Rurociąg Jamał-Europa może przepompować do 33 miliardów metrów sześciennych. metrów gazu rocznie.

Fakt, że gaz nie płynie ze Wschodu na Zachód rodzi nowe możliwości. Od 21 grudnia gazociąg ten działa w trybie rewersowym, śląc gaz z Niemiec do Polski.

GSA/Kommiersant/Mariusz Marszałkowski