Gazprom planuje w 2021 roku wydobyć najwięcej gazu od ponad dekady Alert

Instalacja przerobu gazu Urengoj. Fot. Gazprom

Gazprom w bieżącym roku planuje zwiększyć wydobycie gazu o 55 mld m sześc. w stosunku do ubiegłego roku. Łączny wolumen wydobycia ma przekroczyć 510 mld m sześc. Ostatni raz powyżej poziomu 500 mld m sześc. Gazprom wydobył w 2008 roku.

Eksport ma się zwiększyć w stosunku do 2020 roku o 6 mld m sześc. – do 183 mld m sześc. Ta statystyka pokazuję, jak Gazprom manipuluje cenami gazu w Europie. Warto przypomnieć, że zeszłoroczna konsumpcja gazu w Europie była jedną z niższych notowanych w ostatnich latach. Dodatkowo, o ponad 5 mld m sześc. do 10 mld m sześc. zwiększyć ma się eksport gazu do Chin.

Gazprom nie rewiduje również planów związanych z eksportem gazu po uruchomieniu Nord Stream 2. Średnia cena gazu w 2021 roku według szefa finansów Gazpromu wyniesie 270 dolarów za tys. m sześc.

Interfax/Mariusz Marszałkowski