Gazprom przetestował swój terminal LNG do pracy w Kaliningradzie przed zimą Alert

Gazprom zakończył prace konserwacyjne i remontowe przy terminalu FSRU Marszałek Wasilewski. Terminal jest przygotowany do pracy przed sezonem zimowym.

FSRU Marszałek Wasilewski fot.VF

Firma poinformowała w poniedziałkowym oświadczeniu, że zakończyła zaplanowane przeglądy konserwacyjne systemów i wyposażenia FSRU i morskiego terminalu odbiorczego LNG w obwodzie królewieckim. Według Gazpromu przez około dwa tygodnie FSRU dostarczało zregazyfikowane LNG do sieci przesyłowej gazu w celu dalszej dystrybucji do odbiorców końcowych. Dzięki FSRU Gazprom może zapewnić dostawy gazu do Królewca w przypadku zakłóceń w dostawach gazu rurociągowego przez Litwę.

Gaz do FSRU dostarczany był z terminala LNG małej skali zlokalizowanego nieopodal tłoczni gazu Portowaja (sprężającej gaz na potrzeby projektu Nord Stream).

Marszałek Wasilewski jest jedynym terminalem odbiorczym LNG w Rosji. Jednostka może również pełnić rolę CLNG czyli statku transportującego skroplony gaz ziemny.

Statek został zwodowany w 2018 roku i pracuje na rzecz Gazpromu od stycznia 2019 roku.

LNGprime/Mariusz Marszałkowski